Serie A, Sassuolo-Juventus 0-3: David trascina i bianconeri, Spalletti aggancia la Roma

© Getty Images
© Getty Images
I bianconeri dilagano sul campo del Sassuolo trascinati dal canadese dopo l'autogol di Muharemovic e la rete di Miretti
© Getty Images
© Getty Images
La Juventus risponde alla Roma e, nella diciannovesima giornata di Serie A, batte 3-0 il Sassuolo. Al Mapei Stadium, la partita si sblocca al 16' grazie all'autogol di Muharemovic, che corregge di testa nella sua porta un cross di Kalulu. Nel giro di due minuti nella ripresa, si scatena l'uomo più discusso in casa bianconera: Jonathan David, lanciato titolare da Spalletti nonostante l'errore dal dischetto col Lecce, al 62' serve a Miretti il pallone del 2-0, poi si mette in proprio sfruttando l'errore in retropassaggio di Idzes e firmando il tris. Con questo successo, i punti a fine girone d'andata per la Vecchia Signora sono 36: è quarto posto insieme ai giallorossi, seppur con un gol in più nella differenza reti. Resta a quota 23, invece, la formazione di Grosso.
LE PAGELLE DELLA JUVENTUS
Di Gregorio 6,5 - Spettatore aggiunto per quasi tutta la partita, poi nel finale deve fare due parate per tenere la porta inviolata.
Kalulu 6,5 - Co-protagonista del gol del vantaggio della Juventus: suo il cross deviato in porta da Muharemovic.
Bremer 6,5 - Regge senza problemi una prima punta di peso come Pinamonti.
Koopmeiners 6 - Torna in posizione arretrata dopo le partite da trequartista e sfodera una buona prestazione.
Cambiaso 6 - Più pericoloso nel primo tempo, visto che ha l'opportunità di sbloccarla.
Thuram 6,5 - Il migliore a centrocampo, per ritmo, corsa e qualità.
Locatelli 6 - Partita ordinata, soprattutto impegnato in interdizione.
McKennie 6 - Dimostra di poter star bene in qualsiasi posizione del campo.
Miretti 7 - Fondamentale il suo inserimento per fare 2-0 e indirizzare la partita.
Yildiz 6,5 - Ingaggia un duello con Muric vinto dal portiere neroverde, ma avrebbe meritato il gol.
David 7,5 - Doveva reagire e così ha fatto: gol e assist in due minuti.
Openda 6 - Non ha modo di incidere visto che il match è archiviato al momento del suo ingresso in campo.
Joao Mario 6 - Entra a partita ampiamente chiusa, gestisce senza problemi.
Adzic sv - Pochi minuti nel finale al posto di Adzic.
Cabal sv - Entra prima del recupero, ma la vera notizia è il suo pieno recupero.
Zhegrova sv - In campo solo nel recupero: c'è da aspettarselo titolare con la Cremonese?
IL TABELLINO
SASSUOLO-JUVENTUS 0-3
Sassuolo (4-3-3): Muric 6,5; Walukiewicz 5,5 (45' st Odenthal sv), Idzes 5, Muharemovic 5, Doig 6; Thorstvedt 6 (39' Fadera 5,5), Matic 6 (31' st Lipani 6), Koné 5,5; Iannoni 6 (32' st Vranckx 6), Pinamonti 5,5, Laurienté 5,5 (31' st Pierini 6). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Cheddira, Skjellerup, Paz, Moro, Macchioni, Barani. All.: Grosso 5
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Bremer 6,5, Koopmeiners 6; McKennie 6 (30' st Joao Mario 6), Thuram 6,5, Locatelli 6, Cambiaso 6 (40' st Cabal sv); Miretti 7 (45' st Zhegrova sv), Yildiz 6,5 (40' st Adzic sv); David 7,5 (30' st Openda 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Kostic, Felipe, Anghelè. All.: Spalletti 7,5
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 16' aut. Muharemovic, 17' st Miretti, 18' st David
LE STATISTICHE
Jonathan David ha ritrovato la rete in Serie A, a distanza di 135 giorni, ovvero da Juventus-Parma dello scorso 24 agosto alla 1ª giornata - interrompendo il suo digiuno dal gol più lungo in carriera tra Ligue 1 e Serie A (16 partite).
Jonathan David ha sia segnato un gol che fornito un assist in trasferta per la prima volta in carriera tra Serie A e Ligue 1.
La Juventus ha vinto tre trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 con Massimiliano Allegri allenatore.
La Juventus ha vinto un match di Serie A con uno scarto di almeno tre gol per la prima volta dal 2 febbraio 2025 contro l’Empoli (4-1 in quel caso).
La Juventus ha effettuato almeno 10 tiri in porta in una trasferta di Serie A per la prima volta dal 13 dicembre 2020 contro il Genoa (10 anche in quel caso).
La Juventus non registrava tre clean sheet fuori casa di fila in campionato dalle prime tre trasferte della scorsa stagione di Serie A (tra agosto e settembre 2024).
Il Sassuolo ha guadagnato solo due punti nelle sei sfide di questo campionato contro squadre che ad inizio giornata occupavano le prime sei posizioni in classifica.
Seconda rete di Fabio Miretti con la maglia della Juventus in Serie A, dopo quella contro la Fiorentina del 5 novembre 2023 (entrambe sono arrivate in trasferta).
Tra il gol di Fabio Miretti e la rete di Jonathan David sono trascorsi 110 secondi.
Tarik Muharemovic è l'unico giocatore con due autogol in questa stagione di Serie A (il primo era arrivato contro l'Inter lo scorso 21 settembre).
La Juventus ha beneficiato di un autogol di un giocatore avversario in Serie A per la prima volta dal 2 novembre 2024 (Maduka Okoye dell'Udinese in quel caso).