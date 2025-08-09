Juve, risolto il mistero social degli auguri a Pippo Inzaghi

Il club bianconero ha postato su X gli auguri all'ex attaccante che ha giocato nella Juve dal 1997 al 2001: ma la foto...
Auguri "con giallo" social da parte della Juventus per Pippo Inzaghi. Il club bianconero ha fatto gli auguri per il compleanno dell'attaccante, che oggi compie 52 anni e ha militato nella Juventus dal 1997 al 2001. Secondo alcuni tifosi bianconeri però ci sarebbe però un piccolo mistero nella foto postata dall'account juventino: la maglia indossata dal giocatore nella foto sarebbe quella della stagione 1995/96, anno in cui però Pippo militava nel Parma.
A notarlo proprio alcuni tifosi che hanno commentato: "Inzaghi con la maglia 95/96? Ma cosa fate?" e ancora "Ma la foto è reale?". In realtà si tratterebbe di un servizio fotografico risalente all'estate 1997, quindi all'arrivo di Inzaghi in bianconero, con ancora la maglia della stagione precedente, la 96/97.
LA MAGLIA 96-97
© Foto da web
LA MAGLIA 97-98
© Foto da web
Commenti (0)