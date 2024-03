Juve, Rabiot recuperato per il Genoa: squadra in ritiro

JUVE

Il francese si è aggregato al gruppo per tutto l'allenamento e verrà convocato per la gara contro il Grifone

© Getty Images Buona notizia per Massimiliano Allegri dall'infermeria. Adrien Rabiot ha recuperato pienamente dall'infortunio ed è arruolabile per la prossima sfida. Il francese si è aggregato al gruppo per tutto l'allenamento dopo che ieri aveva svolto solo una parte della sessione con la squadra e certamente verrà inserito nella lista dei convocati per la gara contro il Genoa. Un rientro importante per i bianconeri, che contro il Grifone potranno contare dunque anche sulla fisicità e sugli strappi dell'ex Psg per puntellare la mediana.

Al momento non è ancora chiaro se Rabiot sarà subito in campo dall'inizio. Toccherà infatti ad Allegri studiare nei dettagli il suo piano di rientro in relazione alla condizione mostrata in gruppo. L'impressione, stando a quanto trapela dalle indicazioni che arrivano dalla Continassa, è che il francese potrebbe partire titolare contro il Genoa, per poi magari lasciare il posto ad altri nel corso del match e rifiatare un po'.

Tutto dipenderà dai segnali che Adrien darà anche nella rifinitura in vista della partita contro i rossoblù in programma domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium e anche dalle alternative a disposizione.

SQUADRA IN RITIRO

Dopo aver svolto l'allenamento odierno, la squadra venerdì pernotterà al JHotel e sabato mattina svolgerà un altro allenamento per rimanere poi in "ritiro" fino a domenica. Una decisione presa non per punire la squadra dopo gli ultimi risultati, ma per compattare l'ambiente in un momento complicato.