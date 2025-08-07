Roma: amichevole il 16/8 a Frosinone contro sauditi Neom

C'è un nuovo impegno precampionato per la Roma di Gian Piero Gasperini. Sabato 16 agosto alle 17, presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, i giallorossi affronteranno in amichevole il Neom Sports Club. Guidato oggi dall'allenatore francese Christophe Galtier, il Neom S.C. è una delle realtà emergenti del calcio saudita, protagonista negli ultimi anni di una crescita rapida e ambiziosa, che milita nella Saudi Pro League. Per la Roma sarà l'ultimo test prima dell'esordio in campionato, in agenda sabato 23 agosto all'Olimpico con il Bologna.