Il ct dell'Italia Gattuso fa visita alla Lazio

Gennaro Gattuso fa visita alla Lazio di Maurizio Sarri. Accompagnato dal Capo Delegazione Gianluigi Buffon e dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, il commissario tecnico della Nazionale ha proseguito a Formello le visite nei ritiri dei Club di Serie A, un tour che l’ha portato in meno di due settimane già ad assistere alla preparazione di diverse squadre di Serie A. Gattuso è stato accolto a Formello dal Direttore Sportivo Angelo Fabiani e del Club Manager Alberto Bianchi e, dopo un primo scambio di saluti con l’allenatore laziale e tutti i calciatori, ha assistito alla sessione di allenamento dei biancocelesti.

