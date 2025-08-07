Logo SportMediaset
Calcio

Serie B femminile, pubblicato il calendario: novità anticipo al sabato

07 Ago 2025 - 20:00

A un mese esatto dall'inizio della stagione, le 14 squadre protagoniste del campionato di Serie B Femminile 2025-26 conoscono il loro percorso. Ventisei giornate tutte da vivere, con in palio una promozione nel campionato di Serie A Women 2026-27 e l'obiettivo per tutte di evitare una delle due retrocessioni in Serie C previste dal nuovo format dei campionati femminili. Anche per la stagione 25-26, sarà Vivo Azzurro TV - la piattaforma OTT della Federazione disponibile App Store, Google Play e Smart Tv, e sul web al sito www.vivoazzurrotv.it - a trasmettere tutte le partite: la grande novità è rappresentata dall'anticipo al sabato di una partita per turno. Un 'match of the week' ogni settimana, a partire da quello di sabato 6 settembre tra il Bologna - quarto al termine della passata stagione - e il Como 1907. Brescia-San Marino Academy, Cesena-Freedom, Verona-Trastevere, Lumezzane-Frosinone, Venezia-Res Donna Roma e Vicenza-ACF Arezzo le altre partite della prima giornata.

"Ci prepariamo a vivere un nuovo campionato che sarà emozionante almeno quanto quello che ci lasciamo alle spalle - le parole della presidente della Divisione Serie B Femminile, Laura Tinari - Abbiamo chiuso una stagione con un evento esaltante come 'B to Be' a Coverciano e ripartiamo con slancio, con un'immagine nuova, con il nostro entusiasmo e quello dei 14 club che dal primo fine settimana di settembre si affronteranno sui campi di tutta Italia. L'evoluzione del movimento e i recenti risultati delle nostre Nazionali, maggiore e giovanili, ci impongono di fare passi da gigante, di farli velocemente, e di innovare il nostro campionato sotto ogni aspetto: confermiamo con enorme soddisfazione la trasmissione di tutte le partite su Vivo Azzurro TV, in cui si è creata una community di appassionati sempre più ampia, con la novità dell'anticipo al sabato di una partita, una scelta fatta per dare ancora più visibilità alla Serie B. Da un mese abbiamo inaugurato anche i profili social dedicati a questa categoria, e il successo che stanno riscuotendo i contenuti proposti testimonia quanto stia crescendo l'attenzione verso questo campionato".

Il campionato di Serie B Femminile si concluderà domenica 17 maggio. Queste le soste previste: 21 settembre (1° turno di Coppa Italia), 26 ottobre, 30 novembre, 1° marzo, 12 aprile, 19 aprile (finestre internazionali), 28 dicembre, 4 gennaio, 11 gennaio (sosta natalizia). La 22a giornata sarà invece anticipata a sabato 4 aprile per via delle festività pasquali. L'orario di inizio delle partite è fissato per le 15; nel periodo compreso tra domenica 26 ottobre e sabato 28 marzo sarà invece anticipato alle ore 14.30.

