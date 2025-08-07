Serie B femminile, pubblicato il calendario: novità anticipo al sabato

"Ci prepariamo a vivere un nuovo campionato che sarà emozionante almeno quanto quello che ci lasciamo alle spalle - le parole della presidente della Divisione Serie B Femminile, Laura Tinari - Abbiamo chiuso una stagione con un evento esaltante come 'B to Be' a Coverciano e ripartiamo con slancio, con un'immagine nuova, con il nostro entusiasmo e quello dei 14 club che dal primo fine settimana di settembre si affronteranno sui campi di tutta Italia. L'evoluzione del movimento e i recenti risultati delle nostre Nazionali, maggiore e giovanili, ci impongono di fare passi da gigante, di farli velocemente, e di innovare il nostro campionato sotto ogni aspetto: confermiamo con enorme soddisfazione la trasmissione di tutte le partite su Vivo Azzurro TV, in cui si è creata una community di appassionati sempre più ampia, con la novità dell'anticipo al sabato di una partita, una scelta fatta per dare ancora più visibilità alla Serie B. Da un mese abbiamo inaugurato anche i profili social dedicati a questa categoria, e il successo che stanno riscuotendo i contenuti proposti testimonia quanto stia crescendo l'attenzione verso questo campionato".