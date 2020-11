Juve, problema muscolare per Chiellini: contro la Lazio non ci sarà

ALTRO STOP

Ci risiamo. Giorgio Chiellini di nuovo costretto a fermarsi, anche stavolta per un guaio muscolare. Il capitano della Juventus non è quindi convocabile per la sfida contro la Lazio in programma domenica all'Olimpico. “Il difensore – comunica la Juventus sul proprio sito ufficiale – durante l’allenamento odierno ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni”.

Sembra non esserci pace per Chiellini, che dopo il lungo stop della scorsa stagione si è dovuto fermare già a ottobre, quando è stato costretto ad abbandonare il campo dopo nemmeno 20 minuti nella sfida di Champions contro la Dinamo Kiev. In quell'occasione gli esami non avevano evidenziato lesioni muscolari, la Juventus e il tecnico Pirlo si augurano che possa essere così anche stavolta.

Il nuovo stop sorprende specie alla luce dell'ultimo impegno di Champions, la trasferta vincente in casa del Ferencváros in cui il numero 3 aveva giocato tutti i 90 minuti apparendo finalmente recuperato. Chiellini resterà dunque a Torino, le sue condizioni verranno valutate costantemente nei prossimi giorni per capire quando sarà possibile rivederlo all'opera. Solo in questa stagione i fastidi muscolari hanno tenuto il centrale lontano dal campo contro Barcellona, Verona e Spezia, oltre che nell'imminente match contro la Lazio.