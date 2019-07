Juve, primo giorno di raduno agli ordini di Sarri

10/07/2019

E' ufficialmente iniziata la nuova stagione della Juve . Alla Continassa primo giorno di lavoro agli ordini del nuovo mister Maurizio Sarri per Chiellini e compagni. Visite mediche di rito e poi tutti in campo per dare la caccia al nono scudetto di fila e soprattutto alla Champions League. Assenti giustificati Cristiano Ronaldo , Matuidi e i reduci dalla Copa America guidati da Dybala e Alex Sandro, che saranno a disposizione solo tra qualche giorno.

I primi ad arrivare al J-Medical sono stati Bonucci, Emre Can, Rugani, De Sciglio e Bernardeschi, impegnati nelle visite mediche di rito. Ad accogliere i calciatori della Juve un nutrito gruppo di tifosi, che hanno dispensato applausi per tutti i calciatori chiedendo in cambio le consuete foto di rito. Tanto il calore espresso dai tifosi all'indirizzo di Gonzalo Higuain, invitato caldamente a restare in bianconero. Tra i più acclamati anche Joao Cancelo, altro calciatore al centro di diverse trattative di mercato.