Juventus, i convocati di Sarri per il ritiro: Ronaldo torna il 13 luglio

09/07/2019

La Juventus è pronto a dare il via alla stagione 2019/2020. Alla Continassa, il centro sportivo bianconero, il nuovo allenatore Maurizio Sarri potrà contare fin dal primo giorno su una rosa di 33 giocatori convocati, di cui 20 della prima squadra. Il primo allenamento è previsto per il pomeriggio di mercoledì 10 luglio, mentre Ronaldo e Matuidi si uniranno al gruppo sabato 13. Nelle prossime settimane torneranno i giocatori impegnati in nazionale.