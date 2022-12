Juve, doppia seduta alla Continassa: Pogba e Vlahovic sempre a parte

JUVE

Lavoro personalizzato anche per Juan Cuadrado, finito col francese nel mirino di alcuni tifosi per aver trascorso alcuni giorni di vacanza in montagna

© Getty Images In casa Juve proseguono i lavori in vista della ripresa del campionato. Dopo i rientri di ieri e a meno due dall'appuntamento dell'Allianz Stadium per l'amichevole con lo Standard Liegi, la Juve si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione. Al centro sportivo bianconero doppia seduta di allenamento. Al mattino, dopo una fase di riscaldamento e "torelli", il gruppo ha lavorato in campo su esercitazioni per le conclusioni in porta, e poi ancora sulla fase di costruzione di gioco sotto pressione, per concludere con la consueta partitella. Al pomeriggio, invece, focus sulla forza in palestra. Per quanto riguarda l'infermeria bianconera, ancora lavoro personalizzato per Juan Cuadrado, Paul Pogba e Dusan Vlahovic, per i quali al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero.

Mentre il resto del gruppo aumenta i carichi di lavoro e affina la preparazione in vista della ripresa del campionato dopo la sosta dei Mondiali e la pausa natalizia, dunque, Pogba, Cuadrado e Vlahovic continuano ad allenarsi a parte e ad andare al trotto in attesa di smaltire i problemi e recuperare la condizione. I tre sono alle prese ancora con le noie fisiche che in queste settimane non hanno consentito a Massimiliano Allegri di averli a disposizione.

Tre assenze pesantissime, complicate anche da alcune polemiche social che in questi giorni stanno interessando soprattutto il francese e il colombiano. Entrambi, infatti, sono stati presi di mira da alcuni tifosi dopo aver pubblicato alcune immagini che li riprendevano sorridenti sulla neve durante alcuni giorni di vacanza in montagna. Stoccate a cui i diretti interessati hanno risposto presentandosi in campo alla Continassa svolgendo sessioni di allenamento ad hoc e lavori personalizzati.

Per quanto riguarda il resto della rosa, giovedì tornerà a disposizione anche Adrien Rabiot dopo il Mondiale, mentre Di Maria e Paredes sono attesi a Torino soltanto per il 2 gennaio.