Juventus: anche Cuadrado si gode la neve, i tifosi non la prendono bene

JUVENTUS

Prima Pogba, poi il colombiano. Il popolo bianconero non la digerisce: "Ma non eri infortunato?"

Anche le vacanze di Juan Cuadrado sono finite nel mirino dei tifosi della Juventus. Il colombiano ha saltato le amichevoli contro Arsenal e Rijeka a causa di un problema al ginocchio e, con tutta probabilità, non sarà a disposizione di Max Allegri né per l'ultima amichevole, quella contro lo Standard Liegi del 30 gennaio, né per la ripresa del campionato.

Questo, tuttavia, non gli ha impedito di godersi qualche giorno di relax in montagna con la famiglia, tra una corsa con i cani da slitta e qualche lezione di sci per i suoi figli. Nulla di male, naturalmente, ma i video postati sui social sono andati a toccare qualche nervo scoperto del popolo bianconero, che già nei giorni scorsi si era sfogato con Paul Pogba, anche lui immortalatosi sulle piste innevate.

"Ma non eri infortunato?", "Mentre tutti sono alla Continassa tu te ne vai in montagna", "Alla Juve fate le vacanze più lunghe di tutti". Questi alcuni dei commenti che si leggono sotto i post di Cuadrado, accanto ad altri, va detto, decisamente più benevoli.

