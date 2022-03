Juve: passo da Champions, ma il fiato è corto

L'ANALISI

I bianconeri hanno puntellato il quarto posto e ora la testa passa al Villarreal: Allegri spera di recuperare qualche giocatore perché la fatica inizia a farsi sentire

La sofferta vittoria contro lo Spezia ha permesso alla Juve di portarsi a +6 sul quarto posto, che potrebbe diventare +3 sull'Atalanta (o meglio +2 visto che in caso di arrivo in parità gli scontri diretti direbbero Dea) nel caso in cui i bergamaschi facessero punteggio pieno nel recupero contro il Torino. Sta di fatto che la rimonta Champions è compiuta e da adesso in avanti il risultati finale è nelle mani dei bianconeri e non dei diretti avversari. Certo, la sfida contro i liguri ha messo in mostra un evidente problema di stanchezza fisica. Inevitabile visto che la Signora si è presentata in campo con ben 9 giocatori di movimento assenti per infortunio. E Federico Bernardeschi, uno dei due recuperati (l'altro è Rugani), sabato contro la Sampdoria non ci sarà perché subito squalificato...

Detto che la trasferta di "Marassi" presenta numerose insidie, la testa della Juve non può che essere già al Villarreal e al ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo il discreto 1-1 dell'andata, Vlahovic (uno che avrebbe bisogno di tirare il fiato) e compagni devono per forza vincere per passare il turno. Da qui al 16 marzo mancano meno di dieci giorni e di sicuro qualcuno tornerà a disposizione. Partendo da Dybala, che punta a esserci proprio contro gli spagnoli, dopo l'ennesima ricaduta muscolare. Più difficile, invece, la presenza della Joya nella prossima sfida di campionato.

Scendendo di reparto, sarà difficile che Zakaria possa esserci, ma una piccola speranza c'è. I tempi di recupero erano stati valutati in circa venti giorni e, calendario alla mano, lo svizzero si dovrebbe ripresentare dopo la sosta per le nazionali. Però, se tutto dovesse procedere per il meglio, non è escluso un recupero lampo. Sarebbe un toccasana, visto che proprio a centrocampo gli uomini sono contati, con i soli Arthur, Locatelli e Rabiot a disposizione già da qualche tempo.

Quanto alla difesa, De Sciglio dovrebbe esserci con la Samp, così come c'è più di una speranza per Alex Sandro. In entrambi i casi, la loro presenza con il Villarreal non dovrebbe essere in dubbio. Molta, incertezza, invece, per quanto riguarda Chiellini e Bonucci. Il primo è fuori ormai da un mese per il solito polpaccio e non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, mentre il secondo è alle prese con una fastidiosa elongazione del soleo e i prossimi giorni saranno decisivi per capire quando potrà rientrare. Insomma, a De Ligt toccherà fare ulteriori straordinari, ma l'olandese si è preso la squadra sulle spalle in questo periodo, dimostrandosi vero leader in campo di questo gruppo. Di certo mancheranno Chiesa, McKennie e Kaio Jorge, ma per loro è un arrivederci già alla prossima stagione.