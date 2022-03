Juventus, Allegri: "A questa squadra servono vittorie sofferte"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero dopo la vittoria di misura sullo Spezia: "Il primo tempo era da chiudere con due gol di vantaggio, Morata e Vlahovic devono affinare l'intesa"

Massimiliano Allegri si gode la vittoria sullo Spezia, ma ammette che i tre punti conquistati allo Stadium sono stati parecchio sudati: "Dovevamo chiudere il primo tempo con due gol di vantaggio - ha detto il tecnico della Juventus a Dazn -. Nel secondo eravamo stanchi, anche perché venivamo da partite intense e non ho potuto fare cambi. Per arrivare a raggiungere grandi obiettivi questa squadra ha bisogno di vittorie di sofferenza, ma ai ragazzi non posso dire nulla. Era importante salire a 53 punti e prepararsi al meglio alle prossime partite". Getty Images

L'allenatore ha analizzato così il momento dei suoi, che sembrano sempre faticare, ma che non perdono da 14 gare consecutive in campionato: "Non ho mai visto una squadra vincere sempre in modo facile. L’ambiente si era disabituato a vincere con sofferenza, ma anche nei miei 5 anni precedenti ne abbiamo fatti di sucessi così, l'importante è non mollare. Se serve più coraggio? C’erano alcune palle in più da giocare in avanti. Loro nel secondo tempo si sono alzati, ma abbiamo tenuto bene il campo e avuto un paio di situazioni pericolose".

Poi ha parlato di alcuni singoli, della difesa e dell'intesa tra Vlahovic e Morata: "Daniele (Rugani, ndr) ha fatto bene stasera, come altre volte quest’anno. Ultimamente stiamo giocando con i tre centrali e con Cuadrado più alto. Danilo anche stasera ha giocato con grande intelligenza. Spero comunque che rientrino presto Bonucci e Chiellini, perché nel finale di stagione serve l’aiuto di tutti. Locatelli è bravo a smarcarsi tra le linee e ha qualità nel mettere in movimento le punte. Dusan e Alvaro devono conoscersi meglio come movimenti e su questo bisogna lavorare. A volte si cercano anche fin troppo, ma hanno fatto bene. Arthur sta molto bene, con lui e Locatelli abbiamo più qualità in mediana. Poteva essere più lucido in un paio di situazioni, ma stasera non potevo chiedergli di più".

Infine un commento sulla situazione di Dybala: "Sono dispiaciuto per Paulo, che non è stato disponibile per oggi. Spero di averlo a disposizione per il Villarreal. Il contratto è una cosa della società, le sue qualità non le discute nessuno. McKennie? Tornerà nella prossima stagione".