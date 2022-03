Serie A, Juventus-Spezia 1-0: Allegri consolida il quarto posto

JUVENTUS-SPEZIA 1-0

Ai bianconeri basta il gol di Morata al 21', poi tanta sofferenza ma altri tre punti conquistati

di

Daniele Pezzini

La Juventus batte 1-0 lo Spezia nella 28esima giornata di Serie A e consolida il quarto posto salendo a + 6 su Atalanta e Roma. Ai bianconeri basta il gol di Morata al 21', propiziato da un rinvio sbagliato di Provedel, per superare la squadra di Thiago Motta, che disputa un ottimo secondo tempo senza però creare grosse apprensioni a Szczesny. I liguri mantengono un margine di 4 punti sulla zona retrocessione. Juve-Spezia, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Ancora una volta la Juve di Allegri. Cinica, tutt'altro che bella da vedere, ma tremendamente efficace quando si tratta di fare risultato. I bianconeri sopperiscono alla serata così-così di Vlahovic con un gol di Morata e una grande fase difensiva, grazie alla quale resistono agli assalti dello Spezia in un secondo tempo di grande sofferenza. La squadra sembra continuare a girare con l'affanno e contro i liguri evidenzia la cronica mancanza di qualità e di inventiva a centrocampo. Considerando anche le tantissime assenze di questo periodo, però, riesce comunque a ottenere per l'ennesima volta il massimo risultato con il minimo sforzo. Le gare senza sconfitte in campionato salgono a 14, la zona Champions è più sicura e ora ci sarà una settimana piena per preparare la sfida di Marassi contro la Samp, preludio al ritorno degli ottavi col Villarreal.

Allegri conferma l'ex viola titolare per l'ottava gara consecutiva, affiancandogli Cuadrado e Morata, mentre Thiago Motta opta per un assetto più offensivo scegliendo di affidarsi ad Agudelo e non a Bourabia. I ritmi in avvio sono piuttosto bassi, con la Juve che prova ad amministrare il possesso e lo Spezia che attende senza esercitare grande pressione sui portatori. La prima buona chance per i padroni di casa arriva al 18', quando Cuadrado semina il panico sulla destra e appoggia all'indietro per Arthur, ma la conclusione a botta sicura del brasiliano si infrange sulla schiena di Nikolau. Per sbloccare un match tutt'altro che pimpante serve un episodio, che arriva al 21', quando Provedel sbaglia completamente un rinvio regalando palla agli avversari, che colgono in controtempo la difesa ligure e la puniscono col destro angolato di Morata. Sbloccata la partita gli uomini di Allegri si mettono in attesa e poco dopo la mezzora vanno vicinissimi al 2-0 in contropiede: azione avviata e conclusa da Cuadrado, che però calcia con sufficienza da ottima posizione, facilitando l'intervento a Provedel. Ultimo sussulto di un primo tempo non particolarmente emozionante.

La ripresa inizia con uno Spezia decisamente più aggressivo e arrembante, che dopo 5' va vicino al pareggio con Gyasi, sul cui colpo di testa è attento Szczesny. La Juve appare sfilacciata e un po' in affanno, Allegri decide quindi di inserire Bernardeschi per l'ammonito Pellegrini e di passare a un 4-4-2 puro. L'inerzia del match non cambia, i bianconeri sono molli, confusi e imprecisi e all'80' devono ringraziare Szczesny, che neutralizza Agudelo con una grande uscita dopo una mezza dormita dei suoi compagni di reparto. La gara sembra trascinarsi stancamente verso il triplice fischio. Al 91' Morata sciupa da due passi l'occasione di chiuderla con una doppietta sull'ennesimo spunto a destra di Cuadrado, ma il risultato non cambia.

LE PAGELLE

de Ligt 6,5 - Ennesima grande prova difensiva in cui non sbaglia mai un anticipo o un contrasto. Può ancora lavorare sul posizionamento in alcune situazioni, ma se Szczesny dorme sostanzialmente sonni tranquilli è grazie a lui.

Locatelli 6,5 - Con Arthur in regia è libero di giocare più a ridosso dell'area di rigore, dove sa essere più efficace. Serve l'assist a Morata ed è uno dei pochi a salvarsi in un secondo tempo di grande sofferenza per tutta la squadra.

Vlahovic 5,5 - Nel primo tempo fa fatica a entrare con continuità nel vivo della manovra, nel secondo si ritrova praticamente abbandonato nella metà campo dello Spezia a lottare da solo e può poco.

Verde 6 - Un primo tempo anonimo, seguito da una ripresa in cui è il vero catalizzatore delle manovre offensive spezzine. Diverse belle giocate, ma nulla in grado di far crollare la roccaforte avversaria.

Manaj 5 - Mai nel vivo delle azioni e mai pericoloso, sovrastato da de Ligt.

Nikolau 6,5 - Se Vlahovic si vede poco è soprattutto grazie a lui, che in coppia con Erlic disputa una grande prova difensiva e annulla la pericolosità del gigante serbo.

IL TABELLINO

Juventus-Spezia 1-0

Juventus (4-3-3): Szczesny 6,5; Danilo 6, de Ligt 6,5, Rugani 6,5, Pellegrini 6 (18' st Bernardeschi 5,5); Locatelli 6,5, Arthur 6, Rabiot 6; Cuadrado 6,5, Vlahovic 5,5 (40' st Kean 6), Morata 6,5.

Allenatore: Allegri 6

Spezia (4-4-2): Provedel 5,5; Ferrer 6, Erlic 6,5, Nikolau 6,5, Reca 5,5; Verde 6, Maggiore 6,5 (31' st Bourabia 6), Bastoni 6, Gyasi 6; Agudelo 5,5, Manaj 5 (31' st Kovalenko 6).

Allenatore: Thiago Motta 6

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 21' Morata (J)

Ammoniti: Erlic (S), Vlahovic (J), Pellegrini (J), Bernardeschi (J), Bourabia (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Era dal 18 dicembre 2021 contro il Bologna che Alvaro Morata non realizzava una rete in Serie A.

• Alvaro Morata ha partecipato ad almeno un gol in tutte le ultime quattro sfide contro lo Spezia in Serie A (tre reti, due assist); lo Spezia è la squadra contro la quale ha preso parte ad almeno una rete per piú gare consecutive nella massima serie.

• Solo Dybala (12) ha partecipato attivamente a piú gol di Morata (11, grazie a 6 reti e 5 assist) e Manuel Locatelli (6) in questa Serie A tra i giocatori della Juventus.

• Per la prima volta in un match di questo campionato, Dusan Vlahovic ha chiuso la partita (26 le sue gare in totale) senza effettuare nemmeno un tiro.

• Solo la Roma (5) ha vinto piú gare 1-0 della Juventus (4) in questa Serie A.

• Dal 15 ottobre in avanti la Juventus ha subito solo cinque gol in 11 partite casalinghe in Serie A e ha mantenuto la porta inviolata in sette occasioni: nel periodo nei maggiori cinque campionati europei solo Liverpool e Paris Saint-Germain (quattro gol) hanno concesso meno e nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet.

• La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le ultime 14 partite di campionato (9V, 5N) con l’ultima sconfitta arrivata il 27 novembre contro l’Atalanta col punteggio di 0-1: i bianconeri non fanno meglio da una serie di 31 registrata tra aprile 2018 e marzo 2019 sempre sotto la guida di Massimiliano Allegri.

• Lo Spezia ha perso quattro gare consecutive per la prima volta in Serie A.

• Tra i centrocampisti con almeno tre gol segnati e almeno tre assist vincenti in questo campionato, solo Brahim Diaz (Milan) e Nedim Bajrami (Empoli) sono piú giovani di Manuel Locatelli.

• Sesto gol in questo campionato per Alvaro Morata: questo e' solo il secondo gol realizzato allo Juventus Stadium nel torneo dopo quello siglato contro il Milan nel settembre 2021.

• Manuel Locatelli (tre gol, tre assist) ha eguagliato il suo record di partecipazioni attive in una stagione di Serie A: sei, come nel 2020/21 e nel 2018/19 col Sassuolo.

• La Juventus non ha subito gol nel primo tempo in 18 delle 28 gare di questo campionato, solo il Napoli (20) ha fatto meglio in questa stagione di Serie A.