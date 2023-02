Juve, parla uno dei giudici del -15: "La tempestività vale più della certezza"

CASO PLUSVALENZE

Il concetto, espresso da Mario Luigi Torsello durante una conferenza post sentenza, ha fatto arrabbiare i tifosi bianconeri

© ipp Passano i giorni e si avvicina il ricorso della Juve al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Figc per il caso plusvalenze. Ma a far discutere sono soprattutto alcune dichiarazioni, emerse ultimamente e che hanno fatto arrabbiare il popolo bianconero. A cui si sono appena aggiunte quelle Mario Luigi Torsello, uno dei giudici della Corte d'Appello federale, che ha condannato il club sulla base delle intercettazioni fornite al pm Chiné dalla Procura di Torino. "Dico innanzitutto che non voglio parlare nello specifico del caso delle plusvalenze. Un giudice parla con le sentenze e non le commenta, parleremo a livello generale", ha esordito Torsello durante una conferenza sulla giustizia sportiva che si è tenuta presso l'Università del Salento.

Vedi anche juventus Plusvalenze Juve, Sandulli: "Autosospeso per motivi che scoprirete, ora ho un po' paura" C'è però un concetto che ha fatto arrabbiare, e non poco, i tifosi della Juve. Eccolo: "La tempestività pervade gli istituti ordinari: la certezza assoluta comporterebbe un rallentamento del procedimento sportivo, diversamente da quanto prevede il principio di tempestività. Il fine principale del giudice sportivo è quello di affermare i principi di lealtà e trasparenza e quindi gli organi devono considerare meno stringenti le regole formali rispetto a quelli sostanziali che incarnano questi valori. Il codice di giustizia sportiva si adegua ai principi processuali generali, ma non come automatica trasposizione di questi istituti altrimenti perderebbe di peculiarità, come tempestività e speditezza coessenziali alla giustizia sportiva in quanto i processi devono essere veloci e immediati (certezza ai campionati, mercato atleti, agli appassionati). Principio della perentorietà: il termine perentorio dell’azione disciplinare e della decisione. In tema Juventus il giudizio è concluso in 60 giorni e la pubblicazione della decisione in 10 giorni".

Vedi anche Calcio Plusvalenze Juve, Abodi: "Serve rispetto anche verso chi ha fatto scelte sane" Insomma, nello sport è più importante che la giustizia sia veloce e perentoria, piuttosto che certa senza ombra di dubbio, soprattutto per motivi di tempo. Anche a rischio di apparire sommaria, come pensano (e hanno detto) a Torino.

Di certo queste parole alimenteranno ulteriormente polemiche e sospetti, soprattutto se anche il Collegio di Garanzia dovesse confermare la penalizzazione.