Torino, Zapata: "Comincio a sentirmi meglio. È una questione di tempo trovare la condizione giusta"

Duvan Zapata sta pian piano riassaporando l'odore del campo dove il grave infortunio che lo ha costretto a stare fermo per l'intera stagione. L'attaccante del Torino ne ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di Coppa Italia con il Modena spiegando come stia pian piano ritrovando la condizione ideale: "Sono passati tantissimi giorni, più di dieci mesi ed è stato un recupero lungo, ma adesso sto vedendo i frutti del percorso che ho fatto. Comincio a sentirmi meglio e infatti oggi mi sono sentito meglio rispetto a quando sono entrato nell’amichevole con il Valencia. E’ una questione di tempo e arriverò alla condizione migliore. Rigiardo a Simeone sono intrigato. Giovanni ha dimostrato di essere un attaccante che sa fare gol, ha esperienza in Serie A avendo giocato in tante squadre ed è arrivato per darci una mano, non solo lui bensì tutti i nuovi. A livello di gruppo dobbiamo ancora conoscerci meglio, soprattutto con i nuovi arrivati. Ed anche per questo ci vuole tempo. Oggi nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio e lo si è visto con i cambi, soprattutto con l’ingresso di Ilkhan. Con i nuovi dobbiamo trovare ancora maggiore sintonia in campo. Sicuramente in questo modo possiamo crescere”