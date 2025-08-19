Logo SportMediaset
Calcio

Torino, Zapata: "Comincio a sentirmi meglio. È una questione di tempo trovare la condizione giusta"

19 Ago 2025 - 20:10
Duvan Zapata sta pian piano riassaporando l'odore del campo dove il grave infortunio che lo ha costretto a stare fermo per l'intera stagione. L'attaccante del Torino ne ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di Coppa Italia con il Modena spiegando come stia pian piano ritrovando la condizione ideale: "Sono passati tantissimi giorni, più di dieci mesi ed è stato un recupero lungo, ma adesso sto vedendo i frutti del percorso che ho fatto. Comincio a sentirmi meglio e infatti oggi mi sono sentito meglio rispetto a quando sono entrato nell’amichevole con il Valencia. E’ una questione di tempo e arriverò alla condizione migliore. Rigiardo a Simeone sono intrigato. Giovanni ha dimostrato di essere un attaccante che sa fare gol, ha esperienza in Serie A avendo giocato in tante squadre ed è arrivato per darci una mano, non solo lui bensì tutti i nuovi. A livello di gruppo dobbiamo ancora conoscerci meglio, soprattutto con i nuovi arrivati. Ed anche per questo ci vuole tempo. Oggi nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio e lo si è visto con i cambi, soprattutto con l’ingresso di Ilkhan. Con i nuovi dobbiamo trovare ancora maggiore sintonia in campo. Sicuramente in questo modo possiamo crescere”

Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Gattuso in visita all'Atalanta

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

Boranga para ancora

Semper para sempre

Milan, effetto Modric

Chivu ha le idee chiare

Il Napoli dei Fab Four

Lukaku, un lungo stop

Torino-Modena 1-0

Tra fischi e gol

Juve, Vlahovic tra fischi e gol

DICH DOTTOR VITALI SU LUKAKU DICH

Dottor Vitali: “Lukaku fuori tre mesi? Con l'operazione i tempi si allungano”

Zapata: "Felice di esserci"

Zapata: "Felice di esserci"

32esimi, tutti i gol del lunedì

32esimi, tutti i gol del lunedì

Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Lukaku, lungo stop

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

Lesioni alla tribuna, Pescara-Cesena con metà settore chiuso
Giudice sportivo, Giulini squalificato fino al 27 agosto
21:34
Assessore Napoli, obiettivo capienza Maradona a 70mila spettatori
20:56
Raid nella villa di Forte dei Marmi del presidente del Pisa: rubati gioielli, contanti e una Porsche
Torino, Zapata: "Comincio a sentirmi meglio. È una questione di tempo trovare la condizione giusta"