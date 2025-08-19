Raid nella villa di Forte dei Marmi del presidente del Pisa: rubati gioielli, contanti e una Porsche

Indagini della polizia sul furto prima di Ferragosto nella villa di Forte dei Marmi (Lucca) del presidente del Pisa calcio, Giuseppe Corrado. Rubata la Porsche Cayenne posteggiata nel giardino. I ladri hanno trovato le chiavi all'interno dell'abitazione, hanno potuto anche azionare il telecomando del cancello. Poi la Porsche ha viaggiato fino a Roma dove secondo quanto si apprende è stata fermata ed è stato tolto il Gps verosimilmente in qualche officina, in un luogo attrezzato. Dopo, della supercar sono state perse le tracce. Per fare il colpo i malviventi sono entrati nella villa forzando una portafinestra. Hanno rubato anche dei gioielli e un po' di soldi in contanti ma l'auto di lusso, intestata a una società, sarebbe il pezzo più pregiato del bottino. Il furto è stato denunciato al commissariato della polizia di Stato a Forte dei Marmi. La polizia ha potuto tracciare il percorso fatto dai ladri nella fuga proprio grazie al Gps finché è stato possibile, ossia fino alla Capitale da dove probabilmente una 'batteria' di ladri è risalita fino alla Versilia. Il furto risalirebbe al 3 agosto, verso le 5 di mattina, mentre tutti dormivano.