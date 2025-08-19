Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Raid nella villa di Forte dei Marmi del presidente del Pisa: rubati gioielli, contanti e una Porsche

19 Ago 2025 - 20:56
© IPA

© IPA

Indagini della polizia sul furto prima di Ferragosto nella villa di Forte dei Marmi (Lucca) del presidente del Pisa calcio, Giuseppe Corrado. Rubata la Porsche Cayenne posteggiata nel giardino. I ladri hanno trovato le chiavi all'interno dell'abitazione, hanno potuto anche azionare il telecomando del cancello. Poi la Porsche ha viaggiato fino a Roma dove secondo quanto si apprende è stata fermata ed è stato tolto il Gps verosimilmente in qualche officina, in un luogo attrezzato. Dopo, della supercar sono state perse le tracce. Per fare il colpo i malviventi sono entrati nella villa forzando una portafinestra. Hanno rubato anche dei gioielli e un po' di soldi in contanti ma l'auto di lusso, intestata a una società, sarebbe il pezzo più pregiato del bottino. Il furto è stato denunciato al commissariato della polizia di Stato a Forte dei Marmi. La polizia ha potuto tracciare il percorso fatto dai ladri nella fuga proprio grazie al Gps finché è stato possibile, ossia fino alla Capitale da dove probabilmente una 'batteria' di ladri è risalita fino alla Versilia. Il furto risalirebbe al 3 agosto, verso le 5 di mattina, mentre tutti dormivano.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

07:21
Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

01:22
MCH GATTUSO A ZINGONIA 19/8 MCH

Gattuso in visita all'Atalanta

01:44
MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

01:29
Boranga para ancora

Boranga para ancora

01:13
Semper para sempre

Semper para sempre

01:25
Milan, effetto Modric

Milan, effetto Modric

01:29
Chivu ha le idee chiare

Chivu ha le idee chiare

01:37
Il Napoli dei Fab Four

Il Napoli dei Fab Four

01:32
Lukaku, un lungo stop

Lukaku, un lungo stop

00:45
Torino-Modena 1-0

Torino-Modena 1-0

01:34
Tra fischi e gol

Juve, Vlahovic tra fischi e gol

01:04
DICH DOTTOR VITALI SU LUKAKU DICH

Dottor Vitali: “Lukaku fuori tre mesi? Con l'operazione i tempi si allungano”

03:47
Zapata: "Felice di esserci"

Zapata: "Felice di esserci"

02:27
32esimi, tutti i gol del lunedì

32esimi, tutti i gol del lunedì

01:56
Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

07:21
Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

I più visti di Calcio

Lukaku, lungo stop

Lukaku, lungo stop

SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

Attesa per gli esami di Leao: il polpaccio preoccupa, in dubbio per l'esordio in campionato

Icardi, gol e show a fine partita: Osimhen finisce...nella rete

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:20
Lesioni alla tribuna, Pescara-Cesena con metà settore chiuso
21:40
Giudice sportivo, Giulini squalificato fino al 27 agosto
21:34
Assessore Napoli, obiettivo capienza Maradona a 70mila spettatori
20:56
Raid nella villa di Forte dei Marmi del presidente del Pisa: rubati gioielli, contanti e una Porsche
20:10
Torino, Zapata: "Comincio a sentirmi meglio. È una questione di tempo trovare la condizione giusta"