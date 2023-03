Plusvalenze Juve, la Figc vuole ricorrere sulla "carta segreta"

LA CARTA SEGRETA POTREBBE INVALIDARE IL PROCESSO JUVE

Martedì, con la sua sentenza, il TAR aveva dato sette giorni di tempo alla Federazione per far visionare la nota 10940 ai legali della Juve, quindi la decisione per un eventuale ricorso al Consiglio di Stato è imminente. Secondo gli avvocati difensori questa carta potrebbe invalidare l'intero processo per un vizio procedurale anche se lo stesso Francesco Calvo, direttore dell'area sportiva bianconera, non ha voluto esporsi troppo prima del match contro il Friburgo: "È stata molto enfatizzata, in realtà è una carta protocollata che noi chiedevamo fin dall'inizio del procedimento: non ne conosciamo il contenuto e attendiamo il giudizio. Oggi è impossibile prevedere se questo cambierà qualcosa o meno". La Procura Federale dal canto suo aveva negato due volte la visione della nota poiché "non fa parte della documentazione acquisita nell'ambito del procedimento disciplinare".