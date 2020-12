Juve, Paratici: "Pirlo intelligente e migliora sempre più". Nedved: "Non siamo CR7 dipendenti ma..."

JUVE

"Pirlo sta migliorando sempre di più, impara velocemente perché è una persona intelligente. Bisogna dare anche il tempo e avere fiducia ma credere in quello che si fa". Lo ha detto il dg della Juve Fabio Paratici prima della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. "La Juventus è un modo di vivere, è una fortuna molto grande passare da qui come tanti altri grandi club. Quest'anno abbiamo scelto questa strada e la perseguiamo con fiducia e convinzione. Siamo all'inizio di un percorso e tutti i percorsi hanno salite e discese". Sulle difficoltà per i nuovi arrivati: "Normale nel primo periodo. Credo che molti giocatori che poi si sono rivelati grandi campioni all'inizio abbiano avuto qualche difficoltà. Adesso siamo qui a dire che de Ligt è uno dei giovani difensori, se non il difensore tra i miglior al mondo, mentre per sei mesi l'anno scorso abbiamo detto 'cosa succede a de Ligt".

Prima della gara di Champions ha parlato anche Pavel Nedved: "Non siamo dipendenti" da Ronaldo ma "ovviamente quando manca un giocatore di questo spessore, soprattutto per i giovani, è ovvio che lasci qualcosa a livello di personalità - ha detto il vicepresidente bianconero - Se ce l'hai in campo cambia. Cambia avere lui, Bonucci o Chiellini, giocatori di questo spessore - ha aggiunto - Il nostro è un gruppo nuovo e ne risente".