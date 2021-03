Juve, maglia celebrativa per i 770 gol di Cristiano Ronaldo

La Juventus celebra il record di Cristiano Ronaldo. Grazie alla tripletta contro il Cagliari il portoghese è diventato a tutti gli effetti il miglior marcatore della storia del calcio, superando il record "ufficioso" di Pelé (767), dopo aver già superato da tempo quello "ufficiale" (757, che non comprendeva le reti realizzate da O Rei con il San Paulo State Team e la squadra militare brasiliana). Il club bianconero ha voluto omaggiarlo con una maglia speciale, consegnatagli direttamente da Andrea Agnelli prima del match col Benevento, con la scritta G.O.A.T. (Greatest Of All Time, cioè il più grande di tutti i tempi) e il numero 770.