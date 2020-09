Juve, la carica di Chiellini: "Partiamo per vincere"

NUOVA SFIDA

Per nessuno come per lui si tratterà di un nuovo inizio. L'infortunio, i mesi lontani dal campo, l'esperienza con Sarri e, adesso, il cambio in panchina e l'arrivo di Andrea Pirlo. Capitan Giorgio Chiellini ritrova la sua Juve ed è pronto a ripartire. Con gli obiettivi di sempre: "Come ogni anno la Juve parte per vincere - dice il difensore bianconero in occasione del lancio di Mate, la nuova communication web agency di cui e' socio con Claudio Marchisio -. La nuova stagione sarà strana e difficile, dopo l'estate pazza del lockdown, ma stiamo lavorando e siamo fiduciosi".

Anche perché, dopo il filotto di scudetti, il ruolo di favorita è d'obbligo nonostante la crescita delle avversarie e il gap che si è leggermente ridotto. La Juve è al lavoro, come dice Chiello, non solo sul campo. Sul mercato la coppia Nedved-Paratici sta cercando di mettere a punto gli ultimi colpi per consegnare a Pirlo una rosa completa e competitiva. Ma le basi, inutile dirlo, sono sempre quelle. I grandi vecchi, da Chiellini, appunto, fino a Bonucci e Buffon, passando per Ronaldo e gli ultimi arrivati Arthur, McKennie e Kulusevski.

Intanto la squadra continua la preparazione agli ordini di Pirlo e i primi segnali positivi si sono già visti contro il Novara. La nuova stagione ormai è dietro l'angolo. E la Juve, parola di capitan Chiellini, è già pronta.