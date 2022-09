Juve, l'intervento di Pogba è andato a buon fine: stop di 40-60 giorni

LA DECISIONE

Il francese ha superato l'operazione nella serata di lunedì, e tornerà a disposizione di Allegri a gennaio

Nuovi sviluppi sul fronte Paul Pogba: il francese, a sorpresa, ha deciso di operarsi al ginocchio destro dopo essersi fermato durante la seconda seduta di allenamento con la squadra. Il francese è andato sotto i ferri questa sera, e l'intervento è perfettamente riuscito. Il tempo di recupero stimato è tra i 40 e 60 giorni.

Si tratta di una scelta improvvisa, forse frutto del periodo delicato che il francese sta attraversando: il problema al ginocchio è emerso durante il tour statunitense, ponendo il Polpo davanti a un bivio: operarsi subito, rischiando di tornare disponibile solo a inizio 2023, oppure correre il rischio di giocare nonostante le controindicazioni? In un primo momento Pogba aveva scelto la seconda opzione, salvo poi tornare sui suoi passi nelle scorse ore. Si è sottoposto a meniscectomia, con la speranza di prendere parte ai Mondiali in Qatar. Il Campione del Mondo dunque, tornerebbe giusto in tempo per le convocazioni in Qatar e rischia di tornare a pieno regime in bianconero non prima di gennaio, come ha segnalato lo stesso Max Allegri in conferenza.

Intanto, Pogba continua ad occuparsi dei problemi "extracalcistici", dopo aver denunciato un tentativo di estorsione da parte di un gruppo di malavitosi tra cui anche il fratello Mathias. Non un periodo facile per il francese, e nemmeno per Allegri, che vede allungarsi i tempi di recupero di un uomo chiave per il suo nuovo centrocampo.

IL COMUNICATO JUVE: "INTERVENTO RIUSCITO"

Questa sera Paul Pogba è stato operato di meniscectomia artroscopica selettiva esterna. L’intervento chirurgico, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del Responsabile Sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito.