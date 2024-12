Koopmeiners al J-Medical: nessuna lesione, a disposizione con la Fiorentina

Sospiro di sollievo in casa Juve sulle condizioni di Teun Koopmeiners. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista al J-Medical non hanno riscontrato infatti lesioni. L'olandese era stato sostituito a scopo precauzionale nell'intervallo della partita contro il Monza a causa di un fastidio all'adduttore. Secondo quanto si apprende, dunque, in casa Juve c'è grande ottimismo sulla possibilità di avere Koop a disposizione già per la gara contro la Fiorentina.