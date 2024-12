Juve, Giuntoli ammette: "Hancko lo seguiamo ma non è solo. Fagioli e Douglas? Vorremmo restare così"

A proposito di indiscrezioni: Douglas Luiz e Fagioli sono considerati dai più come in lista di sbarco alla Continassa. In merito a un loro addio Giuntoli è stato chiaro: "In questo momento la nostra volontà è quella di cercare di sopperire alle due assenze gravi che abbiamo avuto molto prima che iniziasse il mercato - ha aggiunto -. Poi sinceramente non vorremmo muovere nessuno: sarà il mercato a dirci le cose. Milik? Per i primi giorni di gennaio dovrebbe tornare a disposizione".