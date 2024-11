Juve incerottata verso il Milan: Vlahovic verso il forfait, Motta senza attacco

La lista si allunga e le notizie non sono quasi mai buone. Dopo Cabal, il cui infortunio ha ridotto ai minimi termini la difesa, la Juve rischia molto di presentarsi al big match di sabato contro il Milan a San Siro anche senza attaccanti. Il conto è presto fatto: Nico Gonzalez non è ancora recuperato, Milik è sparito dai radar, Vlahovic, uscito per un problema al flessore nella gara della sua Serbia contro la Danimarca, è atteso oggi da esami che, con ogni probabilità, ne sconsiglieranno l'impiego (eufemismo) contro i rossoneri. Il che, in due parole, significa che a Thiago Motta resteranno, per il ruolo di centravanti, solo due "adattati" come Yildiz o Weah. Non proprio il massimo in vista di una partita che conta sotto ogni punto di vista.