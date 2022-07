Juve in ansia per Pogba: rischia di riaverlo a gennaio

L'INFORTUNIO

Due tipi di possibili intervento per il francese, che non vorrebbe perdere il treno per il Qatar. Bianconeri in attesa di un nuovo consulto, ma l'assenza potrebbe essere molto lunga

Il ginocchio di Paul Pogba tiene in ansia la Juventus. Il francese, che sarà visitato a Torino dai medici bianconeri prima di far tappa in Francia per un consulto da un chirurgo di sua fiducia, ha di fatto davanti due strade per risolvere il problema: la prima, quella che sembrava inizialmente sufficiente, è la meniscectomia, vale a dire l'asportazione del pezzettino di menisco rotto. In questo caso la sua assenza dai campi andrebbe dai 40 ai 60 giorni. Se invece fosse necessaria una sutura, ovvero la cucitura della zona di lesione del menisco (garantisce una guarigione migliore attorno al 90%), Pogba non tornerebbe in campo prima di gennaio, perderebbe il Mondiale e addirittura potrebbe aver bisogno di 5 mesi per poter essere nuovamente a disposizione di Allegri.

Inutile dire che la seconda opzione è vissuta come un incubo dalla Juve e dal giocatore. Pogba non vuole perdere il Mondiale e, di conseguenza, vorrebbe sottoporsi all'intervento magari meno risolutivo ma anche meno invasivo (entrambi verrebbero comunque fatti in artroscopia, ndr). La decisione finale, però, verrà presa solo dopo il doppio consulto, perché un conto è perdere una manifestazione importante a cui, chiaramente, il francese tiene. Altro è mettere a rischio la carriera curandosi in maniera approssimativa.

Di certo il primo consulto non ha rassicurato giocatore e club, che speravano, anzi erano convinti, di potersela cavare con una meniscectomia di routine. Cosa invece abbiano visto i medici e perché abbiano ipotizzato una via peggiore (nel senso di guarigione più lunga) non è ovviamente dato saperlo e lo si scoprirà nei prossimi giorni.

Di certo l'assenza di Pogba, che sia di due mesi o di cinque, costringerà la Juve a tornare sul mercato per rinforzare il centrocampo. Il nome in cima alla lista dei bianconeri, che già lo sondavano da giorni, è quello di Leandro Paredes, in uscita dal Psg e pronto a trasferirsi a Torino. Serve però un accordo con i campioni di Francia e c'è la necessità assoluta dei bianconeri di trovarlo il prima possibile. Certo, perciò, un affondo nei prossimi giorni con la speranza di non dover cercare un'alternativa in giro per l'Europa.