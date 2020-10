Juve in ansia per CR7: potrebbe saltare la sfida con Messi

Di sicuro Cristiano Ronaldo salterà le partite di campionato contro il Crotone e quella del debutto in Champions League contro la Dinamo Kiev, ma la sua presenza potrebbe essere a forte rischio anche in vista della partitissima con il Barcellona e il suo nemico amatissimo Messi.

Vedi anche juventus Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19 Questo perché il regolamento Uefa prevede che un giocatore debba risultare negativo al test sul Covid-19 una settimana prima della sfida interessata. Quindi, visto che il match con i blaugrana è in calendario per mercoledì 28 ottobre, il numero 7 della Juventus dovrà superare il tampone il 21. Il tempo non mancherebbe, ma tutto dovrà filare liscio per non avere brutte sorprese.

Decisivo quindi sarà già il prossimo tampone, atteso a cavallo del weekend, per capire quando realmente Cristiano Ronaldo potrà fare rientro in Italia e mettersi a disposizione di Pirlo.

Oltretutto, CR7 deve rimanere in isolamenti in Portogallo, dove la legge prevede una quarantena di 14 giorni contro i 10 dell'ìItalia dopo l'entrata in vigore del nuovo Dpcm.