Cristiano Ronaldo tifa Portogallo da casa: "Come se fossi lì"

Cristiano Ronaldo ha dovuto saltare Portogallo-Svezia a causa della positività al Covid-19 ma non scorda i suoi compagni di nazionale. L'attaccante della Juventus, rientrato a Torino in giornata, ha inviato ai giocatori portoghesi un messaggio social attraverso un post Instagram: "Come se fossi lì! Andiamo ragazzi, forza Portogallo!" il messaggio di CR7, con tv accesa e indosso la maglia della selezione lusitana.