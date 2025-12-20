Juve, il titolo in borsa vola: il mercato punta sul rilancio di Tether

Il titolo dei bianconeri ha guadagnato circa il 28% in una settimana e ora si scambia abbondantemente sopra i 2,66 euro per azione proposti alla holding controllata dalla famiglia Agnellidi Redazione
Il titolo Juventus infiamma Piazza Affari e chiude la seduta di venerdì con un aumento del 7,25% a quota 2,81 euro per azione, con il mercato che punta su un rilancio da parte di Tether all'offerta formalizzata a Exor una settimana esatta fa per il controllo del club bianconero. Dalla chiusura di venerdì scorso, ovvero prima dell'offerta di acquisto del colosso delle stablecoin - secondo maggiore azionista della Juventus dietro a Exor - poi rifiutata dalla stessa Exor, il titolo ha guadagnato quasi il 28% e oggi si scambia abbondantemente sopra i 2,66 euro per azione proposti alla holding controllata dalla famiglia Agnelli.
Un’offerta che valutava il 100% della Juventus 1,1 miliardi di euro, mentre Exor - secondo fonti di mercato - valuterebbe la Juventus almeno 2 miliardi di euro, al di là delle ragioni affettive che hanno spinto John Elkann a rispedire pubblicamente al mittente la proposta di Tether. Il rally del titolo bianconero continua in attesa dei prossimi sviluppi, ma la Borsa punta ora su un possibile rilancio da parte del colosso delle stablecoin.