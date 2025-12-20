Juve, il titolo in borsa vola: il mercato punta sul rilancio di Tether

Il titolo Juventus infiamma Piazza Affari e chiude la seduta di venerdì con un aumento del 7,25% a quota 2,81 euro per azione, con il mercato che punta su un rilancio da parte di Tether all'offerta formalizzata a Exor una settimana esatta fa per il controllo del club bianconero. Dalla chiusura di venerdì scorso, ovvero prima dell'offerta di acquisto del colosso delle stablecoin - secondo maggiore azionista della Juventus dietro a Exor - poi rifiutata dalla stessa Exor, il titolo ha guadagnato quasi il 28% e oggi si scambia abbondantemente sopra i 2,66 euro per azione proposti alla holding controllata dalla famiglia Agnelli.