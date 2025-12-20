Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
rally bianconero

Juve, il titolo in borsa vola: il mercato punta sul rilancio di Tether

Il titolo dei bianconeri ha guadagnato circa il 28% in una settimana e ora si scambia abbondantemente sopra i 2,66 euro per azione proposti alla holding controllata dalla famiglia Agnelli

di Redazione
20 Dic 2025 - 10:52

Il titolo Juventus infiamma Piazza Affari e chiude la seduta di venerdì con un aumento del 7,25% a quota 2,81 euro per azione, con il mercato che punta su un rilancio da parte di Tether all'offerta formalizzata a Exor una settimana esatta fa per il controllo del club bianconero. Dalla chiusura di venerdì scorso, ovvero prima dell'offerta di acquisto del colosso delle stablecoin - secondo maggiore azionista della Juventus dietro a Exor - poi rifiutata dalla stessa Exor, il titolo ha guadagnato quasi il 28% e oggi si scambia abbondantemente sopra i 2,66 euro per azione proposti alla holding controllata dalla famiglia Agnelli

Leggi anche

Juve, colpo di scena verso la Roma: Milik tra i convocati

Un’offerta che valutava il 100% della Juventus 1,1 miliardi di euro, mentre Exor - secondo fonti di mercato - valuterebbe la Juventus almeno 2 miliardi di euro, al di là delle ragioni affettive che hanno spinto John Elkann a rispedire pubblicamente al mittente la proposta di Tether. Il rally del titolo bianconero continua in attesa dei prossimi sviluppi, ma la Borsa punta ora su un possibile rilancio da parte del colosso delle stablecoin.

Leggi anche

Juve, quanto ti costano gli infortuni! Quasi 100 milioni bruciati in cinque anni, nessuno come i bianconeri

juventus
tether
borsa

Ultimi video

01:58
Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

01:59
MCH BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-0 MCH

Brandt e Beier regalano al Dortmund il derby dei Borussia

09:31
Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

Bologna-Inter: la sequenza dei rigori

01:12
Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

Ranocchia: "L'Inter non chiude le partite? Manca di astuzia!"

11:02
Italiano: "Siamo da grandi eventi"

Italiano: "Siamo da grandi eventi"

04:35
Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

Chivu: "Rigori? Le scelte sono state tutte mie… alleno uomini veri"

00:33
Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

Viviano e il rigore di Bisseck: "Acerbi avrebbe preso fallo…"

00:59
Viviano: "Nessuno come il Bologna in Italia"

Viviano: "Nessuno come il Bologna in Italia"

03:04
Mkhitaryan: "Dobbiamo fare quel click"

Mkhitaryan: "Dobbiamo fare quel click"

01:48
Le Pagelle di Bologna-Inter

Le Pagelle di Bologna-Inter

06:33
Fabbian: "La vera partita è la finale"

Fabbian: "La vera partita è la finale"

48:57
Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

Postpartita | Semifinale Bologna-Inter

05:35
Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

Chivu: "Rigori sempre una lotteria, so che possiamo crescere"

02:28
Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

Bisseck tocca di mano: giusto il rigore per il Bologna?

07:05
Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

Ravaglia para, l'Inter sbaglia e Immobile la decide: l'incredibile serie di rigori a Riad

01:58
Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

Mkhitaryan: "Sconfitta che fa male, lavoreremo di più"

I più visti di Juventus

Juve, colpo di scena verso la Roma: Milik tra i convocati

David isolato e Thuram in partenza? Perin spegne le voci intorno allo spogliatoio della Juve

Andrea Agnelli: dal 2010 al 2023

Assist dell'avvocato UE ad Andrea Agnelli: perché può cambiare la giustizia sportiva italiana

Spalletti: "Gasperini come Sacchi, da lui c'è da imparare. Bremer gioca"

Juve, ecco la "ADP Collection". I tifosi insorgono: "Bella, ma Alex quando entra in società?"

Juve, è una discesa da Champions: dopo la Roma cinque gare per risalire

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:18
Atalanta, emergenza in difesa. Scalvini subito titolare?
11:00
Operazione Nostalgia ad Ancona a settembre, via alla prevendita dei biglietti
10:00
Bologna, la fine di una maledizione: vittoria ai rigori dopo trent'anni di attesa
08:03
Serie B, sabato per il Pescara ultima chiamata per la salvezza
23:18
Cagliari, Pisacane: "Contro il Pisa una finale"