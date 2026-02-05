Nel 2016 vinse la Premier League, ora il Leicester rischia la terza divisione

05 Feb 2026 - 21:21

Dieci anni fa vinse a sorpresa la Premier League sotto la guida di Claudio Ranieri, oggi il Leicester rischia di retrocedere in terza divisione inglese dopo aver ricevuto una penalizzazione di sei punti per violazione delle norme finanziarie. Retrocessa dalla massima serie la scorsa stagione, la squadra scivola ora al 20/ posto in Championship, rimanendo fuori dalla zona retrocessione solo per differenza reti. Una commissione indipendente ha rilevato che il Leicester ha superato la soglia prevista dalle norme su profitto e sostenibilità per il triennio fino alla stagione 2023/24, quando ha ottenuto la promozione dal Championship, di quasi 21 milioni di sterline, oltre 24 milioni in euro. Nelle tre stagioni dal 2021/22 al 2023/24, il club ha registrato perdite per oltre 200 milioni di sterline (230 mln di euro). In una dichiarazione, il club ha descritto la sanzione come "sproporzionata" perchè non ha tenuto conto dei "fattori attenuanti presentati". Il Leicester è senza un allenatore fisso dopo l'esonero di Marti Cifuentes il mese scorso ed ha perso le ultime quattro partite di campionato, costringendo i tifosi a guardare con nostalgia al passato per non affrontare il grigio presente. Dopo la vittoria nella Fa Cup nel 2021, il Leicester nel 2023 fini in Championship, tornando subito in Premier sotto la guida di Enzo Maresca ma una nuova retrocessione l'ha riportato indietro aprendo la via all'attuale crisi 

