Juve, il saluto degli ex compagni a Ronaldo: "Un piacere imparare da te"

"È stato un piacere imparare, crescere e giocare con te. Oggi inizia una nuova fase della tua carriera e ti auguriamo tutto il meglio! A presto". Così sui social Paulo Dybala saluta l'ormai ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. "Abbiamo condiviso tanti momenti e per me è stato un piacere viverli accanto a te - il messaggio di Leonardo Bonucci - Mentalità, professionalità e voglia di migliorare sono gli insegnamenti che lascerai a me e al gruppo. In bocca al lupo per la nuova avventura Cristiano".