Juve, il fratello di Dybala: "Al violino manca una corda..."

IL CASO

"Al violino manca una corda perché suoni bene". La reazione all'ennesima esclusione di Dybala arriva dal profilo Twitter del fratello della Joya bianconera. Un messaggio sibillino, che conferma il momento complicato dell'attaccante argentino, relegato in panchina anche contro la Fiorentina e utilizzato da Sarri in questo avvio di stagione solo per 14' nel big match col Napoli. Troppo poco per Paulo, ormai nettamente superato da Higuain nelle gerarchie del Comandante.

Complici gli infortuni di Douglas Costa e Pjanic e i crampi di Danilo, a Firenze il numero dieci bianconero è stato ancora una volta a guardare i compagni a bordocampo per tutta la gara. Una situazione che il fratello di Dybala ha deciso di sottolineare nuovamente sui social. Poche parole per far notare la mancanza di un elemento di qualità come Paulo in questa Juve. Un giocatore capace di far girare meglio la squadra con i suoi guizzi e le sue giocate.

Vedi anche juventus Juve, Tottenham e Psg puntano Dybala per gennaio