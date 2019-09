Juve, Tottenham e Psg puntano Dybala per gennaio

OGGETTO DEL DESIDERO

Anche a mercato chiuso, in casa Juve la situazione di Dybala tiene sempre banco. A lungo con le valigie pronte questa estate, l'argentino è rimasto a Torino per giocarsi le sue chance, ma Sarri non sembra intenzionato a concedergli molto spazio. E così, stando a quanto riporta al Daily Express, la Joya bianconera a gennaio potrebbe già lasciare l'Italia. Sulle sue tracce ci sono soprattutto Tottenham e Psg, pronte ad avanzare offerte interessanti a Paratici.

Al momento siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni piuttosto insistenti sul futuro di Dybala, relegato ormai a riserva di lusso alla Juve. Tecnicamente parlando, l'argentino fa gola sia agli Spurs, sia al Psg, ed entrambi i club starebbero preparando un piano per convincere Partici a liberare l'attaccante bianconero. Ovviamente con soluzioni diverse. Da una parte il Tottenham punterebbe all'acquisto a titolo definitivo, mettendo magari sul piatto il cartellino di Eriksen, in scadenza a giugno 2020. Una mossa importante, con Pochettino pronto a cedere il posto del danese proprio all'ex Palermo. Dall'altra parte invece il Psg vorrebbe Dybala in prestito, in attesa di risolvere la grana Neymar e poi affondare il colpo in estate per il riscatto. Per il futuro della Joya bianconera è iniziato il countdown. Gennaio è vicino.