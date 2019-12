Juve e il tridente anche in Supercoppa: Sarri ci pensa  

IPOTESI CONCRETA

Il suo stacco vincente, lassù in aria per quasi un secondo, ha fatto il giro del mondo. E ora Cristiano Ronaldo è pronto per regalare alla Juve il primo trofeo dell'era Sarri, dopo aver conquistato con i bianconeri uno scudetto e una Supercoppa italiana: domenica contro la Lazio a Riad, in Arabia Saudita (ore 19.45 locali, 17.45 in Italia) ecco per l'asso portoghese la grande occasione per arricchire ulteriormente la sua bacheca personale e quella dei bianconeri. L'idea di vedere CR7 con Dybala e Higuain insieme è più che un'ipotesi. Sarri frena gli entusiasmi: qualcuno a volte resterà fuori. "Se non sono al massimo non giocano tutti e tre. In questo momento stano bene tutti, poi si valuta anche l’avversario", ha detto il tecnico bianconero dopo la vittoria di Marassi contro la Sampdoria.

E comunque la tentazione di schierare il tridente anche in occasione della sfida contro la Lazio, l'unica in grado di battere la Juve in questa stagione, è tanta. La formula fa sognare i tifosi bianconeri e piace tanto anche ai tre diretti interessati. Cristiano Ronaldo lo aveva invocato a gran voce dopo la vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen e poi in campionato contro l'Udinese ("Si può fare anche in sfide più importanti"). Sarri lo accontenterà? Tra i pali bianconeri torna Szczesny. Il portiere polacco, assente nelle gare contro Parma e Sampdoria, ha smaltito il risentimento al muscolo pettorale destro e si riprenderà il posto da titolare, con l'uomo dei record Buffon che tornerà in panchina. Le buone notizie arrivano anche da Alex Sandro, uscito anzitempo a Marassi per un problema muscolare: il brasiliano sta meglio e dovrebbe esserci.