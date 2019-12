Ronaldo celebra il suo super gol: "Chiamatemi CR7 AIR JORDAN!!"

Il gol di Cristiano Ronaldo che ha permesso alla Juve di portarsi sul 2.1 contro la Sampdoria è stato impressionante. Il portoghese, infatti, ha raggiunto quota 2,56 metri, surclassando il suo difensore e insaccando di testa dopo essere rimasto sospeso in aria per circa 1. "Sono contento per il risultato, la Samp ha giocato bene, ma siamo stati più forti. La squadra ha avuto un grande atteggiamento, il gol è stato bello e sono contento di aver aiutato la squadra a ottenere i tre punti. Con la Lazio sarà una finale, è un 50/50. I biancocelesti hanno un'ottima squadra, ma abbiamo fiducia. Spero la Juve possa vincere, è quello che vogliamo. Mi sento bene, ho avuto qualche problema con il ginocchio, ma adesso è tutto alle spalle e mi sento bene, voglio aiutare la Juve a vincere dei titoli".