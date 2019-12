Juve, Szczesny ko: Buffon pronto all'aggancio a Maldini per presenze in Serie A

VERSO QUOTA 647

Gianluigi Buffon è pronto ad diventare il giocatore con più presenze in Serie A. L'infortunio di Szczesny affiderà i pali della porta della Juventus ancora una volta al 41enne portiere bianconero che in casa della Sampdoria, nell'anticipo della 17a giornata, può collezionare la presenza numero 647 in Serie A agganciando Paolo Maldini in vetta a questa speciale classifica. Una carriera iniziata nel novembre 1995 con un clean sheet alla partita d'esordio.

Gianluigi Buffon ha esordito in Serie A il 19 novembre 1995, a 17 anni e 295 giorni, in un Parma-Milan 0-0 mantenendo la porta inviolata.

Dal giorno dell'esordio a quello della sfida in casa della Sampdoria (18 dicembre 2019) sono passati 24 anni, 1 mese e 5 giorni, durante i quali Buffon avrà disputato 647 partite di Serie A. Nessun giocatore ne conta di più.

Giocatore Presenze Gianluigi Buffon 647*

*in caso di presenza contro la Sampdoria Paolo Maldini 647 Francesco Totti 619 Javier Zanetti 615 Gianluca Pagliuca 592

Gigi Buffon ha vinto nove volte il campionato italiano di Serie A, più di ogni altro giocatore e unico calciatore a riuscirci.

Buffon può diventare il portiere con più presenze in Serie A (647).

Buffon vanta il record di imbattibilità per un portiere in Serie A, non avendo subito gol per 974 minuti consecutivi.

Gianluigi Buffon detiene il record di presenze in Champions League per un calciatore italiano (118).

Sono 119 i clean sheet di Gigi Buffon negli ultimi otto campionati con la Juventus.

PRESENZE IN TUTTE LE COMPETIZIONI

Squadra Juventus Parma Totale Presenze 663 220 883 Minuti giocati 59432 19668 79100 Clean sheet 302 83 385 Gol subiti 525 210 735

DETTAGLIO PRESENZE CON LA JUVENTUS

Competizione Presenze Minuti Clean sheet Gol subiti Champions 112 10199 47 108 Serie A 478 42559 220 364 Uefa/EL 9 810 5 5 Preliminari 4 360 1 4 Coppa Italia 15 1380 7 13 Supercoppa It. 8 840 2 10 Serie B 37 3253 20 21 Totale 663 59401 302 525

AVVERSARIE CONTRO CUI HA GIOCATO DI PIU' IN SERIE A

Avversario Partite Vinte Pari Perse Udinese 39 26 6 7 Lazio 38 23 6 9 Milan 38 20 10 8 Inter 35 16 11 8 Roma 35 14 11 10

CON LA NAZIONALE

Gianluigi Buffon è il giocatore con più presenze per la propria Nazionale tra quelle dei top-5 campionati europei (176).



Vanta anche il record di presenze come capitano della Nazionale italiana (80).



È il portiere – nonché il calciatore italiano – con più presenze alle fasi finali degli Europei, 17.



Esordisce con la maglia della Nazionale il 29 ottobre 1997, all'età di 19 anni e 274 giorni.



Dal 1998 ad oggi Gianluigi Buffon è il portiere con più parate ai Mondiali (48).