Vlahovic torna al gol poi prende uno schiaffo e 'cita' Balotelli: "Why always me?"

Oltre alla rete, l'ex-Juventus, è stato anche protagonista di un duro scontro di gioco, che lo ha portato a sfoderare un vecchio adagio di Mario Balotelli: "Why always me?". Maltrattato dai difensori per tutta la partita, un episodio ha mandato su tutte le furie lui, Italiano e tutta la panchina del Besiktas. Finito a terra dopo un contrasto aereo, Vlahovic si preso uno schiaffo dal difensore Arous con l'arbitro che non è neanche stato richiamato al VAR per l'episodio. Dopo essersi rialzato, l'attaccante ha guardato il 4° uomo e la sua panchina, ha allargato le braccia gridando quel "Why always me?" reso celebre da Mario Balotelli ai tempi del Manchester City dopo il suo gol nel derby del 23 ottobre 2011.