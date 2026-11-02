Vlahovic torna al gol poi prende uno schiaffo e 'cita' Balotelli: "Why always me?"

02 Nov 2026 - 11:17
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Dusan Vlahovic © Getty Images

Dusan Vlahovic © Getty Images

Doveva essere la partita della ripartenza definitiva del Besiktas di Vincenzo Italiano, che faceva visita al Kasimpasa per provare a portarsi a -3 dal Galatasaray capolista del campionato turco. E invece, nonostante il ritorno al gol di Dusan Vlahovic, protagonista anche oltre la rete segnata, il pareggio per 2-2 subito in extremis ha ri-spento i sogni di gloria di Vincenzo Italiano. Dopo un digiuno che durava dall11 ottobre scorso, che aveva interrotto un avvio di stagione straordinario da sei reti, l'attaccante serbo è tornato al gol al 47° minuto, siglando l'inizio della ripresa su assist di Murillo. 

Oltre alla rete, l'ex-Juventus, è stato anche protagonista di un duro scontro di gioco, che lo ha portato a sfoderare un vecchio adagio di Mario Balotelli: "Why always me?". Maltrattato dai difensori per tutta la partita, un episodio ha mandato su tutte le furie lui, Italiano e tutta la panchina del Besiktas. Finito a terra dopo un contrasto aereo, Vlahovic si preso uno schiaffo dal difensore Arous con l'arbitro che non è neanche stato richiamato al VAR per l'episodio. Dopo essersi rialzato, l'attaccante ha guardato il 4° uomo e la sua panchina, ha allargato le braccia gridando quel "Why always me?" reso celebre da Mario Balotelli ai tempi del Manchester City dopo il suo gol nel derby del 23 ottobre 2011.

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