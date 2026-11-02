Champions League: il programma e le partite della quarta giornata

02 Nov 2026 - 12:21
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Programma della quarta giornata del girone unico di Champions League, in programma domani e mercoledi' 4 alle 21. - Domani: Galatasaray-Stoccarda (ore 18.45) Shakhtar-Sporting (ore 18.45) Atletico Madrid-Bayern Barcellona-Aston Villa Feyenoord-Inter Bodo/Glimt-Lilla Lask-Slovan Bratislava Manchester United-Roma Villarreal-Psg - Mercoledi' 4: Aek Atene-Real Madrid (ore 18.45) Fenerbahce-Liverpool (ore 18.45) Dortmund-Betis Porto-Napoli Psv-Bruges Lipsia-Manchester City Lens-Como Slavia Praga-Arsenal Viking-Sabah - Classifica: Psg, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid e Betis 9 punti; Stoccarda e Arsenal 7 punti; Barcellona, Como, Manchester City, Bruges, Sporting e Dortmund 6 punti; Bayern 5 punti; Roma, Atletico Madrid, Shakhtar e Psv 4 punti; Villarreal, Inter, Manchester United, Napoli, Galatasaray, Lask, Sabah, Feyenoord, Lens, Bodo/Glimt, Aek Atene e Lipsia 3 punti; Fenerbahce 2 punti; Slavia Praga e Viking 1 punto; Porto, Lilla e Slovan 0.

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