Nations League, Italia-Francia a San Siro verso tutto esaurito

02 Nov 2026 - 11:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Arriva la Nazionale e come sempre Milano risponde presente. A dieci giorni da Italia-Francia sono 51.000 i biglietti emessi per la sfida in programma giovedì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza, ultimo incontro casalingo per gli Azzurri nel girone di Nations League. Si va verso il tutto esaurito. Il 15 maggio del 1910 la prima storica partita della Nazionale si disputò proprio a Milano contro la Francia: all'Arena Civica finì 6-2 per gli Azzurri, che dieci anni più tardi (il 18 gennaio 1920) superarono 9-4 i Bleus ottenendo la vittoria più ampia tra tutti i match giocati nel capoluogo lombardo. Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (64 - bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l'Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l'Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza. La Nazionale tornerà a giocare al Meazza a un anno di distanza dalla sconfitta (1-4) con la Norvegia nell'ultimo incontro del girone delle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko (1-3) con la Francia in Nations League. L'Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano, dove gli Azzurri hanno mantenuto un'imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall'1-2 del gennaio 1925 con l'Ungheria all'1-2 dell'ottobre 2021 con la Spagna. 

Ultimi video

02:13
DICH MIX POST DERBY 2 31/10 DICH

De Winter: "Era il derby che volevamo, Amorim ci ha preparati al meglio"

02:10
Frosinone-Torino 2-0: gli highlights

Frosinone-Torino 2-0: gli highlights

02:04
Lazio-Cagliari 2-1: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-1: gli highlights

02:07
Lecce-Genoa 1-2: gli highlights

Lecce-Genoa 1-2: gli highlights

04:04
Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

04:09
Spalletti: "Niente di casuale, grande risposta di gruppo"

Spalletti: "Niente di casuale, grande risposta di gruppo"

02:04
Como-Venezia 1-0: gli highlights

Como-Venezia 1-0: gli highlights

02:16
Meret: "Partita decisa dai dettagli"

Meret: "Partita decisa dai dettagli"

01:24
Cabal: "Ritiro giusto, ora torniamo in alto"

Cabal: "Ritiro giusto, ora torniamo in alto"

00:16
MCH USCITA CARDINALE POST DERBY MCH

Gerry Cardinale esce da San Siro sorridente con il pollice alzato: "Notte incredibile, mi viene da piangere"

00:30
CLIP BALLA MORERIA SRV

Moreira canta 'Baila Moreira'

03:18
DICH CHIVU 1 CONFERENZA POST MILAN 31/10 DICH

Chivu: "Costretti a cambiare, ci manca qualcosa rispetto allo scorso anno"

02:04
DICH MIX POST DERBY 3 31/10 DICH

Moreira: "Serata speciale, spero di poter regalare altre emozioni ai tifosi"

01:14
DICH AMORIM 1 CONFERENZA POST INTER 31/10 DICH

Amorim: "È solo una notte positiva, il Milan non cambia da un giorno all'altro""

03:24
DICH BARELLA CONFERENZA POST MILAN 31/10

Barella: "Il Milan ha meritato, non possiamo sbagliare sempre approccio"

02:13
DICH MIX POST DERBY 2 31/10 DICH

De Winter: "Era il derby che volevamo, Amorim ci ha preparati al meglio"

I più visti di Calcio

DICH MIX POST DERBY 3 31/10 DICH

Moreira: "Serata speciale, spero di poter regalare altre emozioni ai tifosi"

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Juventus-Napoli 2-0: gli highlights

Spalletti, un anno nero

Spalletti, un anno nero

DICH CHIVU 1 CONFERENZA POST MILAN 31/10 DICH

Chivu: "Costretti a cambiare, ci manca qualcosa rispetto allo scorso anno"

Milan e Inter svelano il Generali Stadium: il nuovo stadio da 71.500 posti. | "Sarà più San Siro di prima"

DICH SPALLETTI PER SITO 31/10 DICH

Spalletti: "Se qualcuno pensa che arretri si sbaglia"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:30
Champions: arbitro inglese per il Napoli, norvegese per Lens-Como
12:21
Champions League: il programma e le partite della quarta giornata
12:08
Insulti sessisti a Ferrieri Caputi, solidarietà amministrazione comunale
Dusan Vlahovic
11:17
Vlahovic torna al gol poi prende uno schiaffo e 'cita' Balotelli: "Why always me?"
11:00
Nations League, Italia-Francia a San Siro verso tutto esaurito