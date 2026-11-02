Nations League, Italia-Francia a San Siro verso tutto esaurito

Arriva la Nazionale e come sempre Milano risponde presente. A dieci giorni da Italia-Francia sono 51.000 i biglietti emessi per la sfida in programma giovedì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza, ultimo incontro casalingo per gli Azzurri nel girone di Nations League. Si va verso il tutto esaurito. Il 15 maggio del 1910 la prima storica partita della Nazionale si disputò proprio a Milano contro la Francia: all'Arena Civica finì 6-2 per gli Azzurri, che dieci anni più tardi (il 18 gennaio 1920) superarono 9-4 i Bleus ottenendo la vittoria più ampia tra tutti i match giocati nel capoluogo lombardo. Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (64 - bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l'Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l'Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza. La Nazionale tornerà a giocare al Meazza a un anno di distanza dalla sconfitta (1-4) con la Norvegia nell'ultimo incontro del girone delle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko (1-3) con la Francia in Nations League. L'Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano, dove gli Azzurri hanno mantenuto un'imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall'1-2 del gennaio 1925 con l'Ungheria all'1-2 dell'ottobre 2021 con la Spagna.