Juventus, Yildiz si opererà al piede: i tempi di recupero e quali partite salterà

Brutte notizie per la Juventus e Luciano Spalletti: Kenan Yildiz dovrà operarsi al piede sinistro a causa dell'infortunio subito nella sfida contro il Frosinone. Nell'esordio in campionato dello Stirpe, l'attaccante turco ha subito un pestone che all'inizio non sembrava così pericoloso, ma che ha portato a una sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro e conseguente operazione, praticamente inevitabile. Dopo i consulti delle ultime ore, l'attaccante turco e la società bianconera hanno deciso per l'operazione, ora resta solo da definire dove e quando sarà effettuata. Stop previsto di circa tre mesi.