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Juventus, Yildiz si opererà al piede: i tempi di recupero e quali partite salterà

Decisivi i consulti medici delle scorse ore che hanno portato il 10 bianconero ad optare per l'operazione al piede: ecco quali partite salterà

26 Ago 2026 - 07:47
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Brutte notizie per la Juventus e Luciano Spalletti: Kenan Yildiz dovrà operarsi al piede sinistro a causa dell'infortunio subito nella sfida contro il Frosinone. Nell'esordio in campionato dello Stirpe, l'attaccante turco ha subito un pestone che all'inizio non sembrava così pericoloso, ma che ha portato a una sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro e conseguente operazione, praticamente inevitabile. Dopo i consulti delle ultime ore, l'attaccante turco e la società bianconera hanno deciso per l'operazione, ora resta solo da definire dove e quando sarà effettuata. Stop previsto di circa tre mesi. 

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Quali partite potrebbe saltare

 Se Yildiz dovesse restare davvero fuori otto-dieci settimane potrebbe saltare una decina di partite in Serie A (Parma, Milan, Sassuolo, Atalanta, Cagliari, Lazio, Lecce, Genoa, Napoli e Fiorentina) a cui andrebbero aggiunte quelle in Europa League, il cui sorteggio è previsto venerdì. In rosa Spalletti può contare al momento su Alajbegovic e Boga per giocare nel ruolo del turco. Yildiz rimarrà fuori per la parte iniziale dell'Europa League con la Juve che potrebbe non inserirlo in lista Uefa per puntare eventualmente su un altro giocatore, o metterne uno nuovo se arrivasse dal mercato.

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Il precedente della tendinopatia

 L'infortunio è comunque in una zona diversa da quella che ha limitato Yildiz negli scorsi mesi, quando aveva dovuto fare i conti con una tendinopatia al ginocchio sinistro. Problemi che avevano limitato il rendimento del giocatore anche ai Mondiali 2006 con la Turchia, evidenziando una condizione fisica non ancora ottimale. Le tre settimane di riposo estivo avevano tranquillizzato tutti sull'arto, ieri un'altra tegola.

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