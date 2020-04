Juve, Cuadrado: "Taglio agli stipendi? Giusto dare un contributo"

Juan Cuadrado è tornato sul taglio degli stipendi, che ha visto la Juve e i giocatori bianconeri trovare per primi un accordo in questo periodo di emergenza per il coronavirus. "Il capitano (Chiellini, ndr) ha parlato con la società e ha comunicato a noi nella chat comune. In un momento difficile come questo è normale che ognuno di noi dia il suo contributo. E speriamo di essere un esempio per gli altri", ha detto il colombiano.