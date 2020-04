Serie A, quanto risparmierebbero i club con il taglio stipendi

TAGLIO STIPENDI

Esclusa come dicevamo la Juve, sarebbe per forza di cose l'Inter a beneficiarne maggiormente visto che ha il secondo monte stipendi del campionato: da 22 a 44 milioni a seconda che il campionato venga sospeso o riprenda. Grosse cifre pure per Napoli, Roma e Milan che hanno un monte stipendi superiore ai 100 milioni di euro (sempre al lordo) e taglierebbero oltre una trentina di milioni.

Con Lazio, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Torino, Genoa e Sassuolo si resta sulla doppia cifra, poi il risparmio scenderebbe alla cifra singola da Sampdoria e Atalanta in giù.

Il risparmio viaggia di proporzione in proporzione sino ad arrivare alle zone basse di questa particolare classifica: il Brescia, come in campionato, è fanalino di coda con un risparmio teorico tra i 5 e 2,5 milioni a seconda della casistica.

