Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
La curiosità

Juve, c'è già uno Spalletti in casa: è il figlio Federico

Il secondogenito dell'ex ct azzurro lavora come osservatore: arrivò ai bianconeri sotto la gestione Giuntoli

di Redazione
28 Ott 2025 - 13:44

Attualmente, Luciano Spalletti sembrerebbe il prescelto per sostituire Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Anche se l'ex commissario tecnico della Nazionale ha voluto allontanare le voci, i bianconeri hanno deciso di puntare su di lui per risollevare una stagione finora molto complicata. 

Nel caso in cui la trattativa tra il tecnico e il club vada in porto, Spalletti alla Juve respirerebbe aria di casa. Alla Vecchia Signora, infatti, lavora già Federico, il secondogenito di Luciano. Classe 1995, è arrivato a Torino sotto la gestione Giuntoli e oggi si occupa principalmente di scouting. Come riportato da Fanpage, il giovane lavora come video scout e international scout e svolge diverse mansioni. Segue molte partite delle categorie minori e giovanili dal vivo oppure in video, analizzando le qualità tecniche e tattiche dei calciatori e segnalando alla Juventus quelli più promettenti. 

Viste le importanti esperienze in panchina di papà Luciano, Federico ha da sempre seguito il calcio, facendone prima una passione e poi un lavoro. A Coverciano ha ottenuto il diploma dopo aver frequentato nel 2022 il Corso per Osservatori, mentre un anno più tardi ha svolto uno stage all'Udinese come scout della prima squadra. 

Insomma, ora viene proprio da chiedersi se tra poco Spalletti junior avrà l'arduo compito di segnalare al padre i profili più interessanti per la sua Juve. 

Non solo Tudor, la lista degli allenatori senza panchina è lunga: la top 20

1 di 20
© Getty Images | Luciano Spalletti
© Getty Images | Luciano Spalletti
© Getty Images | Luciano Spalletti

© Getty Images | Luciano Spalletti

© Getty Images | Luciano Spalletti

juventus
spalletti

Ultimi video

02:02
Spalletti il filosofo

Spalletti il filosofo

00:44
Totti lancia Spalletti

Totti: "Spalletti farà bene alla Juve"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

02:37
Arbitri e Var nel mirino

Arbitri e Var nel mirino

01:17
Le parole di Cardinale

Le parole di Cardinale

01:29
Stasera Lecce-Napoli

Stasera Lecce-Napoli

01:34
Stasera Atalanta-Milan

Stasera Atalanta-Milan

01:57
Allegri verso Bergamo

Allegri verso Bergamo

01:36
La Juve saluta Tudor

La Juve saluta Tudor

02:04
Juventus, altro esonero

Juventus, altro esonero

01:17
Domani Roma-Parma

La Roma contro il Parma per estare in testa

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

01:57
Spalletti pronto a tutto

Spalletti pronto a tutto

02:02
Spalletti il filosofo

Spalletti il filosofo

I più visti di Juventus

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

Spalletti il nome di peso, Mancini da "ds", Palladino low cost: chi dovrebbe scegliere la Juve

La Juve che doveva essere e non è stata: la rivoluzione a metà non porta risultati

David sciagurato, Koop e Vlahovic assenti. Exploit Basic, Isaksen è una furia

Juve, quanto costa la panchina: a breve tre allenatori a libro paga

Per l'Udinese in panchina c'è Brambilla. Chi è il tecnico della Next Gen

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:23
Udinese, Kamara: "Quest'anno abbiamo più qualità"
15:41
Morto Carlo Ricchetti, Salernitana: "Figura indelebile in storia club"
15:31
Rocchi: "Napoli-Inter? Per noi non c'è rigore, l'ingerenza di Bindoni non mi piace"
 Vincenzo Italiano (Bologna) – 3 milioni di euro
14:58
Bologna, Italiano dimesso: come sta il tecnico
14:14
Udinese, Runjaic sfida la Juve: "L'abbiamo già fatto con l'Inter. Possiamo fare punti'