Juve, c'è già uno Spalletti in casa: è il figlio Federico

© Getty Images | Luciano Spalletti
Il secondogenito dell'ex ct azzurro lavora come osservatore: arrivò ai bianconeri sotto la gestione Giuntolidi Redazione
Attualmente, Luciano Spalletti sembrerebbe il prescelto per sostituire Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Anche se l'ex commissario tecnico della Nazionale ha voluto allontanare le voci, i bianconeri hanno deciso di puntare su di lui per risollevare una stagione finora molto complicata.
Nel caso in cui la trattativa tra il tecnico e il club vada in porto, Spalletti alla Juve respirerebbe aria di casa. Alla Vecchia Signora, infatti, lavora già Federico, il secondogenito di Luciano. Classe 1995, è arrivato a Torino sotto la gestione Giuntoli e oggi si occupa principalmente di scouting. Come riportato da Fanpage, il giovane lavora come video scout e international scout e svolge diverse mansioni. Segue molte partite delle categorie minori e giovanili dal vivo oppure in video, analizzando le qualità tecniche e tattiche dei calciatori e segnalando alla Juventus quelli più promettenti.
Viste le importanti esperienze in panchina di papà Luciano, Federico ha da sempre seguito il calcio, facendone prima una passione e poi un lavoro. A Coverciano ha ottenuto il diploma dopo aver frequentato nel 2022 il Corso per Osservatori, mentre un anno più tardi ha svolto uno stage all'Udinese come scout della prima squadra.
Insomma, ora viene proprio da chiedersi se tra poco Spalletti junior avrà l'arduo compito di segnalare al padre i profili più interessanti per la sua Juve.
