Juve, c'è già uno Spalletti in casa: è il figlio Federico

Nel caso in cui la trattativa tra il tecnico e il club vada in porto, Spalletti alla Juve respirerebbe aria di casa. Alla Vecchia Signora, infatti, lavora già Federico, il secondogenito di Luciano. Classe 1995, è arrivato a Torino sotto la gestione Giuntoli e oggi si occupa principalmente di scouting. Come riportato da Fanpage, il giovane lavora come video scout e international scout e svolge diverse mansioni. Segue molte partite delle categorie minori e giovanili dal vivo oppure in video, analizzando le qualità tecniche e tattiche dei calciatori e segnalando alla Juventus quelli più promettenti.