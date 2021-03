Juve, buone notizie: Bentancur è guarito dal Covid

JUVE

Il centrocampista sudamericano è tornato subito in gruppo e sarà a disposizione per il Benevento

Buona notizie per Andrea Pirlo in vista della sfida di domenica contro il Benevento. Gli ultimi test per il Covid-19 ai cui si è sottoposto Rodrigo Bentancur, infatti, hanno dato esito negativo. Il centrocampista sudamericano, risultato positivo al coronavirus dopo un tampone effettuato a inizio mese, è così tornato subito ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per la partita di campionato prima della sosta per le nazionali.

Vedi anche juventus Contro il Benevento per sfatare il tabù delle quattro vittorie di fila "Rodrigo Bentancur ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC", il comunicato della Juve.