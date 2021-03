Contro il Benevento per sfatare il tabù delle quattro vittorie di fila 

Contro il Benevento, domenica prossima, la Juventus proverà a sfatare il tabù di questo campionato: superare le tre vittorie consecutive. Il quarto successo è il limite che sembra invalicabile in questa stagione e ha contribuito a frenare le ambizioni da scudetto della squadra di Pirlo. Quella in corso è una delle pochissime settimane senza impegni infrasettimanali, tra coppe, campionato e impegni per le Nazionali, dell'annata bianconera.