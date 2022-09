Juve, anche lo Stadium contro Allegri: "Preoccupato? Non mi sento a rischio, è il momento di fare"

© Getty Images

Apertamente contestato, ed è la prima volta. Almeno nei toni e nei modi visti e ascoltati questa sera allo Stadium. Un momento certamente difficile per Max Allegri, finito nel mirino dei tifosi della Juve, non solo quelli social dell'#Allegriout, ma anche di quelli che dal vivo hanno assistito alla brutta, pesante e pericolosa sconfitta contro il Benfica (fischiando sonoramente anche tutta la squadra a fine partita). Panchina a rischio? Difficile dirlo, anche se certe uscite, derubricate poi come semplici battute, lasciano intendere come da parte della dirigenza juventina non ci sia grande serenità. Ma di certo il primo a non essere sereno è proprio Allegri: "Non è semplice spiegare quanto è accaduto, ma dopo il 2-1 la gara è finita. La prestazione sarebbe stata brutta anche in caso di pareggio. Non mi sento a rischio, questi momenti fanno parte del calcio. Sono momenti difficili, credo sia la prima volta che questa squadra perde due partite di fila in Champions League. Adesso non serve parlare, ma solo lavorare e pensare al campo. Alla squadra ho detto che nel calcio questi momenti capitano e bisogna uscirne da collettivo. In Champions è dura, ma non è chiusa. Capisco il momento di difficoltà che vive la squadra; in queste situazioni basta concedere un rigore per cambiare tutto. Preoccupato? Non dobbiamo pensare alle preoccupazioni, bisogna solo fare."