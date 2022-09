Juventus, Arrivabene: "La battuta su #Allegriout? Abbiamo riso tutti, creare un caso è grottesco"

JUVENTUS

Il dirigente bianconero: "Ho risposto a un tifoso tra le risate di tutti, quindi..."

© getty Una battuta. Una semplice battuta che però ha scatenato molte reazioni tra i tifosi. Con i social a fare da grancassa. Riavvolgiamo il nastro. Al termine del pranzo Uefa con i dirigenti del Benfica, un tifoso della Juve, tra un selfie e un autografo, chiede all'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene di cambiare allenatore, esonerando Allegri. La risposta del dirigente juventino è sarcastica: "Lo paghi tu l'altro che arriva?". Una replica che, come detto, suscita però reazioni, supposizioni e illazioni. Tanto che a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Champions con il Benfica, lo stesso Arrivabene è intervenuto per fugare ogni dubbio: "Chiariamo questa storia della battuta" ha dichiarato a Prime Video. "Bisogna sempre inserire le cose nel contesto appropriato. All'uscita dal ristorante, un tifoso che urla che se non vinciamo cacciamo Allegri, mi è venuta la prima battuta in testa. Creare un caso su una cosa del genere, dopo che c'è stata la risata generale di tutti, mi sembrava un po' grottesco".

Occasione, il prepartita di Champions, anche per mettere (forse) la parola fine sulle polemiche successive al match con la Salernitana: "Voglio chiudere questa polemica. Ho letto le parole del presidente federale e non so cosa dire. Le immagini le abbiamo viste tutti, di fronte alle immagini non c'è da aggiungere nulla. Se un errore c'è stato, bisogna avere coraggio di ammetterlo".