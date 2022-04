Juve, allenamento a Pasquetta: de Ligt recupera per la Fiorentina

Pasquetta in campo per la Juventus, che prepara il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Mercoledì sera, all'Allianz Stadium, i bianconeri ripartono dall'1-0 dell'andata. Allegri ha guidato la squadra in una sessione d'allenamento mattutina allo Juventus Training Center, come nel giorno di Pasqua. Seduta incentrata sulla gestione della fase di pressing ed esercitazioni sulle conclusioni su cross. In gruppo anche Matthijs De Ligt, che sta lavorando regolarmente con i compagni.