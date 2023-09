Juve, Allegri: "Partita farfallina , abbiamo sbagliato l'approccio mentale"

JUVE

"Dobbiamo imparare da questa sconfitta. Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo scarsi adesso"

© Getty Images Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri mastica amaro. "Abbiamo fatto una partita leggera di testa - ha spiegato il tecnico della Juve a DAZN -. Bisogna imparare da questa sconfitta. Non eravamo dei fenomeni prima di questa gara e non siamo scarsi ora". "Abbiamo giocato una partita farfallina e dobbiamo migliorare - ha aggiunto -. Era una gara importante e abbiamo perso punti importanti".

"All'inizio la gara si era messa bene, ma non siamo stati capaci di far male e ci hanno puniti alla prima occasione - ha proseguito Allegri -. Abbiamo staccato la testa e l'abbiamo pagata". "So quali sono i pregi di questa squadra e i difetti - ha continuato il tecnico bianconero -. C'erano state delle avvisaglie già nei giorni precedenti". "Non dobbiamo comunque abbattersi. Martedì abbiamo una gara in casa e dobbiamo fare tre punti", ha aggiunto.

"Abbiamo preso il primo gol in modo un po' rocambolesco. Fatto l'1-1 abbiamo capito che bisognava ancora dare una spinta alla partita e invece abbiamo preso un gol clamoroso. Poi il 3-2 lo stesso - ha proseguito -. Queste sono partite che capitano una volta l'anno e purtroppo è capitata subito alla quinta partita".

"E' stata una partita dove abbiamo allentato la concentrazione mentale. Non siamo stati continui e aggressivi su ogni palla - ha spiegato ancora Allegri analizzando il match col Sassuolo -. Già all'inizio della partita ho avuto la sensazione che eravamo in affanno in area. Non era successo con la Lazio o a Empoli e questa cosa ci deve far riflettere".

Infine qualche battuta sulla prestazione di Vlahovic. "Dusan deve migliorare su alcuni aspetti - ha detto Allegri -. Stasera non ha sfruttato alcune situazioni importanti". "E' una questione di equilibrio, ha solo 23 anni e piano piano crescendo imparerà a trovare l'equilibrio perché nel calcio sbagliano tutti - ha aggiunto -. Deve rimanere tranquillo, perché dopo una palla sbagliata c'è quella dopo dove possiamo risolvere la partita". "Però questa è una fase di crescita anche per lui, lo dimostra il fatto che quando le cose gli vanno bene lui è più sereno, quando invece sbaglia un gol, sbaglia un passaggio, diventa più nervoso - ha continuato Allegri -. Deve capire che deve rimanere sereno e tranquillo".

Discorso simile per Gatti autore di una brutta prestazione e di un autogol clamoroso nel finale. "Deve stare sereno, deve stare tranquillo, è un ragazzo che ha 30 partite nella Juventus, non ne ha 100-200 - ha spiegato il tecnico della Juve -. Deve imparare, deve rimanere sereno perché queste cose purtroppo capitano".

"Comunque ha giocato male tutta la squadra, non solo alcuni singoli - ha concluso -. Il Sassuolo spacca sempre la partita e resta con tre giocatori davanti. O si chiude la gara quando si va in area, oppure poi può succedere di tutto".