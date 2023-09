Serie A, il Sassuolo ne fa quattro alla Juve: non basta Chiesa, Berardi e Pinamonti decisivi

SASSUOLO-JUVENTUS 4-2

Primo ko per i bianconeri: non bastano l'autorete di Viña e il gol di Chiesa. L'Inter può andare a +5

© Getty Images Primo ko in campionato per la Juventus, che al Mapei Stadium perde 4-2 contro il Sassuolo. I bianconeri rispondono due volte, con l'autorete di Viña (21') e Chiesa (78'), ai vantaggi di Laurienté (al 12' su papera di Szczesny) e Berardi (41'). A decidere la sfida sono il colpo di testa di Pinamonti (82') e l'autogol di Gatti (95'): Allegri resta a quota 10 punti, subisce il sorpasso di Milan e Lecce e rischia ora di finire a -5 dall'Inter.

LA PARTITA

Clamoroso al Mapei: la Juventus perde la sua prima partita in questo campionato, sorride il Sassuolo che stende 4-2 i bianconeri. La partita inizia subito male per Allegri: al 12', Laurienté conclude da posizione angolata e centralmente, ma la papera di Szczesny porta in vantaggio i neroverdi. La risposta bianconera, però, arriva dopo soli 9 minuti: cross dalla sinistra di Kostic e Viña, nel tentativo di anticipare McKennie, batte Cragno regalando il pareggio alla formazione di Allegri. Prima dell'intervallo, Szczesny deve rifarsi dall'errore sull'1-0 parando un colpo di testa, ma al 41' il Sassuolo torna in vantaggio con il sinistro dal limite di Berardi, che centra l'angolino e firma il 2-1 su un grande assist di Matheus Henrique.

Lo svantaggio dopo 45 minuti spinge Allegri a cambiare ad inizio ripresa: entrano Iling-Junior e Fagioli, restano negli spogliatoi Kostic e Miretti, mentre Dionisi inserisce Viti per Tressoldi. La prima occasione è la punizione rasoterra di Chiesa che si spegne a lato. Il Sassuolo rischia al 58', quando Berardi interviene malamente su Bremer, rimediando il giallo ma avvicinandosi pericolosamente al rosso. Poco dopo, il talento neroverde incanta con un filtrante diagonale vanificato malamente, però, da Laurienté. Poco dopo, però, anche Vlahovic spreca seppur partendo in posizione di fuorigioco. Al 78', Chiesa pareggia i conti, ma il 2-2 dura quattro minuti, poi Pinamonti segna di testa e batte Szczesny, ancora non perfetto su Laurienté. Nel finale, il clamoroso epilogo: incredibile autogol al 95' di Gatti, che va con un passaggio all'indietro ma con Szczesny ampiamente fuori dalla porta. Finisce 4-2: e ora, l'Inter può scappare a +5 sui bianconeri. Sono 6, invece, i punti del Sassuolo, al secondo successo in campionato.

IL TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS 4-2

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Viña (46' st Ferrari), Tressoldi (1' st Viti), Erlic, Toljan; Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami (40' st Defrel), Laurienté (40' st Pedersen); Pinamonti (40' st Castillejo). A disp.: Pegolo, Theiner, Missori, Racic, Obiang, Volpato, Throstvedt, Mulattieri, Ceide. All.: Dionisi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie (15' st Weah), Miretti (1' st Fagioli), Locatelli (38' st Milik), Rabiot, Kostic (1' st Iling-Junior); Chiesa, Vlahovic (31' st Kean). A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Nicolussi. All.: Allegri

Arbitro: Colombo

Marcatori: 12' Laurienté (S), 21' aut. Viña (J), 41' Berardi (S), 33' st Chiesa (J), 37' st Pinamonti (S), 45+4' st aut. Gatti (S)

Ammoniti: Rabiot (J), Boloca (S), Danilo (J), Berardi (S), Viña (S), Pinamonti (S)

Note: recupero 3'+6'

LE STATISTICHE DI OPTA

- Il Sassuolo ha battuto la Juventus in due sfide di fila per la prima volta in Serie A; i neroverdi, inoltre, hanno ottenuto le stesse vittorie raccolte in tutte le precedenti 19 gare contro i bianconeri (2V, 3N, 14P).

- Questa è la prima volta in Serie A in cui il Sassuolo ha segnato quattro gol in una sfida contro la Juventus; in precedenza, al massimo ne aveva realizzati tre (3-3, 15 luglio 2020), con De Zerbi alla guida.

- Il gol di Federico Chiesa (77:21) è arrivato con il primo di due tiri nello specchio del match da parte della Juventus.

- Federico Chiesa ha partecipato a otto gol (sei reti e due assist) nelle ultime 10 presenze in Serie A; in particolare, nessun bianconero è stato coinvolto in così tante reti da maggio in poi nella competizione.

- Nonostante la sconfitta, questa è la miglior partenza della Juventus nelle ultime quattro stagioni dopo le prime cinque gare giocate; non aveva almeno 10 punti a questo punto del torneo dal 2019/20 (13).

- La Juventus ha interrotto una serie di tre vittorie di fila in trasferta, in cui non aveva mai subito gol, considerando anche la fine dello scorso campionato.

- Per la seconda volta in Serie A, Andrea Pinamonti ha segnato in tre presenze di fila; ci era riuscito solo nel periodo giugno-luglio 2020, quando realizzò il suo unico altro gol contro la Juventus nella competizione, con la maglia del Genoa.

- Domenico Berardi ha preso parte a cinque gol (due reti, tre assist) nelle ultime sei sfide di Serie A contro la Juventus, dopo che non aveva partecipato a nessuna marcatura contro i bianconeri in tutte le precedenti sette nella competizione.

- Era dalla stagione 2019/20 che Domenico Berardi non segnava almeno tre gol nelle prime tre presenze stagionali in Serie A - cinque reti nelle prime due gare giocate in campionato in quel caso.

- Prima di Federico Gatti, l'ultimo giocatore della Juventus a commettere un autogol in Serie A era stato Alex Sandro il 16 maggio 2022, contro la Lazio.

- Armand Laurienté non segnava in Serie A dalla doppietta realizzata all'Olimpico contro la Roma, il 12 marzo scorso; 13 presenze di fila senza gol da allora.

- Domenico Berardi ha collezionato la sua 300ª presenza in Serie A.